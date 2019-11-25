Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin dava

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. H.S, ve C.K, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanık ve maktul avukatları salonda hazır bulundu.



Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, C.K'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki ilkokulda 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.