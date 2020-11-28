Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti - Son Dakika

Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti

28.11.2020 17:25
Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bakanların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İş dünyasının yaşadığı sorunların diyalog ortamında...

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bakanların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İş dünyasının yaşadığı sorunların diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TC. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile bir araya geldi.

Toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

"Kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Toplantı hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Hükümetimizin hayata geçireceği Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve hukuk reformu öncesi yapılan görüşmeler kapsamında kıymetli bakanlarımız ve merkez bankası başkanımız ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldik. İki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik. İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları video konferans yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sorunlar dosya halinde bakanlara sunuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sorun, talep ve beklentilerinin yer aldığı bir dosya ile toplantıya gittiğini ve bu dosyayı bakanlara sunduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Hazırladığımız dosyada hukuk reformu için bazı öneriler, üyelerimizin iş hukuku, icra hukuku ve şirketler hukuku konularında karşılaştığı sorunlar, yine üyelerimizin maliye ile SGK kurumlarında yaşadığı sorunlar ve odamıza telefon ve mail yoluyla ulaşan talepler yer aldı. Dosyamızı ilgili bakanlara bizzat sunduk. Yeni reformlarla birlikte gerekli adımların atılarak, iş dünyasının önündeki sorunların bir bir kalkacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu'ndan teşekkür

İş dünyasının yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi noktasında düzenlenen toplantının anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "İş insanlarının yatırım yaparken yaşadığı sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. İş dünyası olarak ciddi sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek oldukça anlamlıydı. Sıkıntıları aşma noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti

Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti - Son Dakika Ekonomi


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