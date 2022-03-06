Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı

06.03.2022 15:40
Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren su altı arama kurtarma birimi dalış eğitimi yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren su altı arama kurtarma birimi dalış eğitimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, su altı arama kurtarma ekibi, kadrosunu daha da güçlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, belirli dönemlerde personellerin eğitimlerini yoğun şekilde sürdürmesiyle birlikte yeni katılan personellerin de eğitimleri titizlikle yapılıyor.

Her türlü şartları göz önünde bulundurarak eğitim alan ekip, Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar gölünde dalış eğitimi yaptı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Türkiye'de belediyeler arasındaki en eski su altı arama kurtarma ekibine sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece Malatya'da değil birçok barajda, gölde ve gölette arama kurtarma faaliyetlerine katılan tecrübeli bir ekibimiz var. Ekibimiz şahsım dahil 6 kişiden oluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla ekip sayımızı güçlendirdik. İki genç arkadaşımızı daha ekibimize dahil ettik. Arkadaşlarımızın Malatya'da havuz eğitimlerini tamamladıktan sonra komşu ilimiz olan Sivas'ın Gürün ilçesinin Gökpınar gölünde dalış eğitimleri yapıldı ve tamamlandı."

YORUMLAR
500
Antalya'nın fethinin 815. yıl dönümü su altında bayrak açılarak kutlandı Antalya'nın fethinin 815. yıl dönümü su altında bayrak açılarak kutlandı Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Arama Kurtarma, İtfaiye, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement