Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfından yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla vakfın temsilciliklerinin bulunduğu Ankara , İstanbul , Konya , İzmir ve Sivas 'ta etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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