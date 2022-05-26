Malatyalı öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi - Son Dakika
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Malatyalı öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

26.05.2022 16:11
Malatyalı öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği tarafından yürütülen "Hayata Değer Kat Projesi" kapsamında Malatyalı öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği tarafından yürütülen "Hayata Değer Kat Projesi" kapsamında Malatyalı öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler Atatürk Barajı, Balıklıgöl, Hz. Eyyüp Peygamber Cami ve Göbeklitepe gibi Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkanı Mine İpek, geziye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okullardan 56 kişinin katıldığın belirtti.

Gezi için kültür ve medeniyetimizi yansıtan en önemli yerlerden biri olan Şanlıurfa'yı tercih ettiklerini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, hem dini değerler açısından kutsal hem de Kurtuluş Savaşı sonrası şanlı unvanını almış mukaddes topraklardır. Farklı dezavantaj durumlarındaki öğrencilerimizle tarihe şahitlik ettik, yemek yedik ve sosyal bağ kuruduk. Öğrenciler arasında olumlu iletişim kanallarının kurulması ve milli bilincin oluşturulması açısından bu geziyi önemsiyor ve değerli buluyorum. Proje sürecinde önemli desteklerini gördüğüm kurum müdürlerimize ve gönüllü eğitimcilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Geziye Malatya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Haluk Teber, dernek yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Atatürk Barajı, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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