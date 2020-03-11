Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak - Son Dakika

Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak

6 saat önce

Malezya hükümeti, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış göstermesi üzerine İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri karşılıklı durdururken, Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı.

Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak, System.String[]

Malezya hükümeti, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış göstermesi üzerine İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri karşılıklı durdururken, Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, İtalya, İran ve Güney Kore'den vatandaş veya yabancı vatandaşların Malezya'ya yönelik seyahatlerine 13 Mart'tan itibaren yasak getirilmesi kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

Malezya, geçen ay, Kovid-19'un yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye seyahatleri bir süreliğine durdurmuş, bu ayın başında da yasağının kapsamını genişleterek Çin'de karantinaya alınan diğer eyaletlerden Malezya'ya seyahatlere de geçici yasak koymuştu.

Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı

Kamboçya'da, İngiliz bir yolcuda yeni tip koranavirüs tespit edilmesi üzerine nehir seyahati yapan bir teknenin mürettebat ve yolcuları karantinaya alındı.

Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, 65 yaşındaki söz konusu İngiliz kadın yolcunun, Kampong Cham bölgesinde tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret etti.


Mam Bunheng, teknedeki diğer 63 yolcu ve mürettebatın sağlık taramasından geçirileceğini ve karantinada 14 gün kalacağını belirtti.


Kampong Cham civarındaki Mekong Nehri'ne demir atan teknenin polis gözetiminde olduğu kaydedilirken, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 3 olarak güncellendi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinden yola çıkan yolcu teknesinin, Kampong Cham'a varmadan önce Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i ziyaret ettiği bildirildi.

Afganistan'da vaka sayısı 7'ye çıktı

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, 4'ü ülkenin batısındaki Herat'ta ve ikisi de ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinde olmak üzere 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, bu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce Herat kentinde bir kişide Kovid-19 tespit ediliğini açıklamıştı.

Güney Kore, Malezya, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:32 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı...
20:31 Rusya'dan 4 Avrupa ülkesine yapılan uçuşlara kısıtlama kararı
20:30 Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı
20:29 Bakan Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir
20:28 Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]