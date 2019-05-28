Maltepe Belediye Tiyatrosu'na yurtdışından çifte ödül

MALTEPE Belediye Tiyatrosu'nun "Deli" isimli oyunu Ukrayna'nın önemli festivallerinden 11. Kamenskoye Dnipropetrovski Tiyatro Festivali'nde "En Yenilikçi Yönetmen" ödülünü kazandı.

Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan tiyatro grubu, davetli olarak katıldığı Ukrayna'daki iki ayrı festivalden ödülle döndü. 23 Mayıs'ta Dnipropetrovski Tiyatro Festivali'ne katılan Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna asıllı ünlü Rus yazar Nikolay Gogol'ün "Bir Delinin Hatıra Defteri" isimi oyununu farklı bir şekilde yorumlayarak tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

TİYATRO OYUNU JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Festivalde ABD, İngiltere, Litvanya, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna'dan 23 tiyatro grubu 25 oyunla sahne aldı. Oyun, farklı ülkelerden eleştirmenler, rejisörler, dramaturglar tarafından oluşturulan jüri tarafından tam not alarak "En Yenilikçi Yönetmen" ödülünü kazandı. Oyun, 21. Kherson Tiyatro Festivali'nde de sahne aldı. Azerbaycan ve Rus dernekleri tarafından "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

RUSYA VE AZERBAYCAN'DAN "ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ"

Tiyatro topluluğu, Dnipropetroski'de düzenlenen muhteşem gecede ödülünü aldı. Topluluk sahneye Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna bayraklarıyla çıktı. Maltepe Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, ilk yurt dışı ödüllerini almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. 5 yıl önce Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın önerisi doğrultusunda tiyatrolarını kurduklarını belirten Erdelikara, "Ukrayna'da 17 ülkenin tiyatroları ile aynı sahneyi paylaştık. Bunların çoğu devlet tiyatrosuydu. Festivallerden Türk Tiyatrosu olarak övgü dolu yorumlarla ve ödülle dönmek çok önemliydi, gurur vericiydi. Başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

21. Kherson Tiyatro Festivali'nde sahne alan topluluk, izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Azerbaycan ve Rus dernekleri tarafından "Üstün Başarı Ödülü" verildi.

Oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Kubilay Erdelikara üstlendi. Koreografisini Başak Ova ve Murat Ergin'in yaptığı oyunda bir insanı tımarhaneye sürükleyen unsurlar, oyuncular tarafından maskeler eşliğinde anlatıldı. Oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan hazırladı. Oyunda Murat Çilgasit, Ender Eker, Büke Okyay Erdelikara, Kubilay Erdelikara, Bahadır Keşan, Yasin Konuksever, Alparslan Orhan, Nalan Özdemir, Hakan Polat, Adem Tosun ve Betül Yavuz rol aldı.

- İstanbul