Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği - Son Dakika

Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği

24.02.2021 21:55

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama nedeniyle gerginlik yaşandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama nedeniyle gerginlik yaşandı.

Maltepe Belediyesinde işçilerin dün başlattığı grev devam ediyor. Altıntepe Bağdat Caddesi'nde grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2. Nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun ve sendika yetkilileri tutanak düzenledi.

Grevdeki işçiler ve belediye görevlileri tutanak düzenlenmesinin ardından Altıntepe Bağdat Caddesi'nden ayrıldı.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamada da DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile 6 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, en düşük ücret alan emekçilere, ikramiyeler hariç yüzde 47'lik zamla 4 bin 188 TL ücret önerisinin sendika tarafından reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, saygı ile yaklaşılan grev sürecinde emekçilerin alın terinin arkasına saklanan art niyetli bir grup tarafından, mesaisini sürdürmek isteyen emekçiler ve evsel atıklar için görev alacak araçların engellendiği, olayla ilgili gerekli tutanak ve görüntülerin alındığı, yasal süreç başlatılması adına gerekli başvurular yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Maltepe halkına olan görev bilincimiz ve kararlılığımız nedeniyle emekçilerimizin, anayasal haklarına gölge düşürecek eylemlere müsaade etmemelerini ve yasal sınırlar içerisinde kalmalarını temenni ediyoruz. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurların oluşmaması için düzen almakla yükümlü kamu yöneticilerinin Maltepe halkına sorumluluğu olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aksi yaşanacak her olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

Pazar alanındaki çöpler toplanmadı

Öte yandan Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bugün kurulan semt pazarında tezgahların toplanmasının ardından çok miktarda çöp, işçilerin grevi nedeniyle toplanmadı.

Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği
Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği
Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği
Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de grev yapan işçilerle belediye görevlileri arasında çöp toplama gerginliği - Son Dakika


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