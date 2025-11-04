Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı

Maltepe'de trafikte iki sürücü arasında korna yüzünden çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında korna yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen 34 KVY 386 plakalı otomobilin sürücüsü elindeki sopayla diğer araca vurdu.
Olay anı saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından sopalı saldırıya uğrayan sürücünün aracında hasar meydana geldi.
