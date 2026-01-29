Manavgat Belediyesi'nde Kumpas İddiası - Son Dakika
Manavgat Belediyesi'nde Kumpas İddiası

29.01.2026 17:00
Tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'ne kumpas kurulduğunu savundu.

1) TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI: MANAVGAT BELEDİYESİ'NE KUMPAS KURULDU, ASIL MAĞDUR BENİM

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılamasında, ikinci duruşma tamamlandı. Kara, "Beyin cerrahı olarak beyin kalmadı. O baklava görüntülerinde asıl mağdur Engin Tüter değil, benim. 200 oda yapılması gereken yere 400 oda yapanlar, kara para aklıyor. Manavgat Belediyesi'ne kumpas kuruldu" dedi.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kara, tanıklardan K.B.'nin Hüseyin Cem Gül'e para verdiği söyleminin gerçek olmadığını savundu.

'BÜTÜN KORKULARI, KAÇAKLARININ OLMASI'

Cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu belirten Kara, "Beyin cerrahı olarak beyin kalmadı. O baklava görüntülerinde asıl mağdur Engin Tüter değil, benim. Türkiye'de tüm hastalarım buna inanmadı. 'Nefi Bey bunu yapmaz' dedi. 200 oda yapılması gereken yere 400 oda yapanlar, kara para aklıyor. Manavgat Belediyesi'ne kumpas kuruldu. 13 yaşında Manavgat'tan ayrılmış, ilçeyi iyi bilen biri değilim. Ben istesem, otellere, '100'er bin avro getirin' desem sıraya girerlerdi. Bütün korkuları, kaçaklarının olması. Zafer S.'nin televizyon kanalına ödediği 6,6 milyon liradan haberim yok. Zafer S.'nin 'Ruhsat başvurumu beklettiler' iddiası yalandır. Ayrıca bahse konu evi 4,5 milyona satın aldım. Aleyhime yönelik tüm şahısların iddialarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

MÜŞTEKİ: HARACA DÖNEN İSTEKLERDEN ŞİKAYETÇİYİM

Tutuklu sanıklardan Sıla Ceyhan Berkaya da temizlik ihalesinin verilmesine ilişkin yetkisi bulunmadığını ifade etti. Tanık ve sanıklarla yakınlığı bulunmadığını belirten Berkaya, kimseden para almadığını söyledi. Berkaya, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Mesut Kara ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını kabul etmediğini, Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine ilişkin tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Müşteki Zafer S. de sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını, haraca dönen isteklerden dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.

TÜTER: AĞLAMA KRİZLERİM BAŞLADI

Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter de kendisine baklava kutusunda getirilen paranın Zafer S.'den alındığını, parayı getiren C.C.'nin açıkladığını söyledi. Tüter, "Kamuoyuna yansıyan videoda C.C., 'Sana verecek olduğum komisyon' ifadesini kullanıyor. Ben kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadım. Alkol istemedim. Bu videoda yaşanan kurgu dolu kumpastır. Tutuksuz yargılanmayı istiyorum. 5 metrekare bir odada, 7 aydır kimseyle görüşmeden yaşıyorum. Bir avlumuz dahi yok. Ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum. Ağlama krizlerim başladı. İlkokula yeni başlayan kızım var. Tahliyemi istiyorum, en kötü ihtimalle ev hapsini talep ediyorum" diye konuştu. Savunmasının ardından rahatsızlanan sanık Tüter, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya da beraatini talep etti. Tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül ise savunmasını yazılı sunacağını belirterek, tahliyesini istedi. Diğer sanıkların ve avukatların savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, eksiklerin giderilmesi, yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

