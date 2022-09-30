Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı

30.09.2022 15:43

Manavgat'ta yaşanan feci olayda 5 yıldızlı otelde babası Pavel Stepanov'u çekiçle öldürüp annesini de aynı çekiçle ağır yaralayan Dmitry Stepanov 'un olay anına ilişkin yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olayda ağır yaralanan anne Tatiana Stepanov kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldüren Dmitry Stepanov'un o anları önceden kurduğu kamera ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiple yakalanan Stepanov'un kamerayı kurduktan sonra havlunun altından çıkardığı çekiçle babasına çekiçle saldırdığı anların görüntünün ardından annesini de aynı çekiçle ağır yaraladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Babasını çekiçle öldüren Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı

BABASINI ÖLDÜRÜP ANNESİNİ AĞIR YARALADI

Olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov'un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Babasını çekiçle öldüren Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı

SALDIRI ANLARINI KAYDETTİ

Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına saklaması ve babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurduğu ve babasının yere yığıldığı anlar görünüyor. Aynı anlarda kapının çalındığı duyulan görüntülerde cani genç, kapıyı açtıktan sonra annesinin yerde yatan babanın başına ağlayarak geldiği anda yeniden saldırıyor. Rus genç, anneye acımasızca defalarca vurup öldüğünü düşünerek bırakıyor.

TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDI

Olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi'nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi'ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov'un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı.

ANNESİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov'un, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından ağır yaralanan ve Manavgat'ta bulunan bir özel hastanede tedavi altına alınan Tatiana Stepanov isimli Rus kadının bir dizi ameliyattan geçirildiği ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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