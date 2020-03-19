Manavgat'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika

Manavgat'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı

6 saat önce

Manavgat Belediyesi Korona virüsü önlemlerini kapsamında kent merkezi, büyük mahalleler ve kamusal alanlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

Manavgat'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi Korona virüsü önlemlerini kapsamında kent merkezi, büyük mahalleler ve kamusal alanlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarını arttırdı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye'de Corona virüsün (Covid-19) pozitif test edildiğini duyurulmasının ardından, hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl 5 milyon turistin ağırlandığı Manavgat'ta, belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, büyük mahalleler ve kamusal alanlarda planlı olarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.


Başkan Sözen, 12 Mart tarihinde bütün açık ve kapalı alanlardaki tiyatro, sergi, söyleşi, gezi, panel gibi etkinliklerin iptal edildiğini kamuoyuyla paylaştıktan sonra kent merkezi ve kamusal alanlarda dezenfekte işlemlerini başlattı. Belediye ekipleri ilk etapta, camiler, Cumhuriyet Meydanı, Kent Meydanı, ana caddeler, otobüs ve minibüs durakları, Pazartesi Pazarı ile tüm semt pazarları ile başlayan dezenfekte işlemlerini kamusal binalarda ve parklarda da sürdürdü.


Bu kapsamda Manavgat Belediyesi ekipleri, Manavgat Belediyesi Başkanlık Binası ve Side Ek Hizmet binası, Manavgat Belediyesi'ne bağlı Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi, Kız Öğrenci Misafirhanesi, Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu, Atatürk Kültür Merkezi, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi, Cenaze Hizmetleri Şantiyesi, Belediye Fen İşleri Şantiyesi, Kent Müzesi, Girit Müzesi, Liman Başkanlığı, Tarım Kredi Kooperatif Binası, Hisar Sağlık Ocağı, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Karakolu, İlçe Göç idaresi Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Acil Servisi, Poliklinikler, radyolojik görüntüleme merkezleri, Kaymakamlık Binası, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Huzurevi, Atatürk Stadyumu, Sorgun Mesire Alanı, Boğaz Otel içi ve tesisleri, Side Turizm Danışma Bürosu, Side Karakol Binası, Manavgat Şelalesi ve bünyesindeki tesisler, Şelale Mesire Alanı, Taşağıl Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol binası, Sağlık Ocağı, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, pazar yerleri, cami ve oyun parkları, Kızılağaç'ta Jandarma Karakolu, Kızılot kapalı pazar yeri, sağlık ocağı, PTT Hizmet binası, camiler ve oyun parklarının dezenfekte işlemlerini tamamladı. Manavgat Belediyesi ekipleri, bunun dışında her gün akşam Saat 20.00'dan itibaren, Yapay Şelale ve İmam Hatip Kavşağı arasında kalan caddede dezenfekte işlemlerinin yapılacağını açıkladı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların korona virüsüne karşı, sağduyu ile panik yapmadan, sosyal mesafeyi koruyarak önlem almalarını istedi. Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak virüsle mücadelemizi en üst seviyeye çıkardık. Halkımızın kullanımına açık, tüm kamusal alanlarda dezenfekte işlemlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın bu virüse karşı kendi kişisel tedbirlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Panik yapmadan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Side, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:19 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
22:34
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:53:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]