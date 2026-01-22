Manavgat'ta Merdivenlerde Ölüm - Son Dakika
Manavgat'ta Merdivenlerde Ölüm

22.01.2026 10:57
Zonguldak'tan gelen 41 yaşındaki Ümit Özdemir, akrabasının evinde merdivenlerde ölü bulundu.

Zonguldak'tan bir hafta önce çalışmak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen şahıs, yanında kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta ikamet etmekte olan 41 yaşındaki Ümit Özdemir, 1 hafta önce iş bulup çalışmak için Manavgat'ta tersanede çalışan bir akrabasının yanına geldi. Akrabasının evinde kalmaya başlayan Özdemir, dün akşam saatlerinde ikametin merdivenlerinde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde nabız alınamayan Özdemir'e kalp masajı uygulandı. Ambulansa alınan Ümit Özdemir, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Özdemir'in astım ve bronşit gibi rahatsızlıklarının bulunduğu, nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle 2 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

