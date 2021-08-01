Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın (53), cenazesi görev yaptığı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde düzenlenen tören sonrası defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay...

Kırkağaç, Manavgat, Antalya, Manisa, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ORMAN İŞÇİSİ YAŞAR CİNBAŞ İÇİN MANİSA'DA TÖREN - Son Dakika

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