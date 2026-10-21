Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede, “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Akış’ın grubun performanslarını ve ticari stratejisini aktif olarak yönlendirdiği, sahne kıyafetlerinin pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı ileri sürüldü. Tutuklu bulunan Akış, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetmişti.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Akış’ın rolünün menajerlikle sınırlı kalmadığını öne sürdü.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Tolga Akış hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Akış’ın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

“MENAJERLİĞİ TEMSİLİN ÖTESİNDE”

İddianamede, grubun yapımcısı ve şirket sahibi olan Akış’ın üyeleri “Big5 Türkiye” programı aracılığıyla seçtiği, konserleri yönetim şirketi üzerinden planladığı ve grubun mali işlerini yürüttüğü belirtildi. Akış’ın yönetim rolünün temsilin ötesine geçtiği ve grubun performanslarını ve ticari stratejisini aktif olarak şekillendirdiği öne sürüldü.

KOSTÜMLER “PAZARLAMA STRATEJİSİ” İDDİASI

İddianamede, Akış’ın koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun genel ahlakını etkileyebileceğini bilmemesinin mümkün olmadığı, sahne kostümlerinin de pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı ileri sürüldü. Çocukların psikolojik gelişimine zarar verdiği iddia edilen performansların yaş sınırlaması olmadan geniş kitlelere ulaştırılmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan iddianamede, Akış’ın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu değerlendirildi.

Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nun Akış’tan aldığı kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığına da yer verildi.

AKIŞ: SORUMLULUĞUM YOK

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Akış, grubun üyelerinin YouTube’da yayını süren “Big5 Türkiye” yarışmasıyla seçildiğini anlattı. Grubun 7 üyesinin yargılandığı 6 Eylül 2025'teki Küçükçiftlik Park konserindeki dans gösterisinden sorumlu olmadığını belirten Akış, o davada şüpheli olmadığını söyledi.

Grubun gelirinin yüzde 60'ının üyeler arasında eşit olarak paylaştırıldığını, yüzde 40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını ifade eden Akış, üyelerin başkalarıyla görüşmesinin yasaklandığı ya da hastayken sahneye çıkmaya zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Akış, hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını, telefon şifresini polise kendi isteğiyle verdiğini ve bot hesaplarla bir bağlantısının olmadığını da söyledi.

Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

“YAZIŞMALAR MİZAH AMAÇLIYDI”

Sosyal medyada yayılan yazışmaların mizah amaçlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savunan Akış, bu yazışmaların fotoğrafçı M.A. tarafından bağlamından koparılarak paylaşıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Manifest grubunun 6 Eylül 2025'te İstanbul’daki Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserdeki dans figürleri ve sahne gösterisi tartışma yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konserle ilgili resen soruşturma başlatmış, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği de konser görüntülerine erişim engeli getirmişti. Bazı belediyelerin konserleri iptal etmesinin ardından grup, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, grubun 6 üyesi ve sahneye birlikte çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı), “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan Aralık 2025'te 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Ağustos 2026'da grupla daha önce çalışan fotoğrafçı M.A.’nın Akış ve eşi hakkında sosyal medyada çok sayıda iddiada bulunmasının ardından Akış, 27 Ağustos’ta İzmir’e gitmek üzere bulunduğu havalimanında gözaltına alınmıştı. “Müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem yapılan Akış, 28 Ağustos’ta “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akış’ın avukatı Kaya Pulat, tutuklamanın sonuçlanmış olan konser dosyasıyla aynı eylemlere dayandığını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTolga AkışManifestMahkemeAğustosMagazinGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Kim Jong-un’un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore’de 40 resmi siteye erişim kesildi Kim Jong-un'un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore'de 40 resmi siteye erişim kesildi
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Adana’nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kadın mesire alanında av tüfeğiyle öldürüldü Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kadın mesire alanında av tüfeğiyle öldürüldü
Yamal’a kafa atmanın cezası ağır oldu Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
18:04
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor Tam 23 oda, 7 banyosu var
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:25
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:17
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:55
Futbolun para kralları belli oldu Türkiye’den tek isim listede
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede
16:13
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe’de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe'de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 18:21:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei