Manisa-alaşehir'de 2 bin fidan dikildi

Alaşehir'de 2 bin fidan dikildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Alaşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Türkiye geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Narlıdere Mahallesi mevkisindeki fidan dikim etkinliğine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bin 500 fıstık çamı ve 500 selvi olmak üzere 2 bin fidan etkinlik kapsamında toprakla buluşturuldu.