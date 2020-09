Manisa'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Spor kültürünün tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan, her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Manisa'da kutlandı.

"Avrupa Spor Haftası Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri", Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 81 ilde canlı bağlantılarla başlatılan programda sporcular hünerlerini sergiledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Salgına karşı belirlenen hijyen kurallarına uymakla beraber sporu da mutlaka hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Karantina sürecinin yol açtığı hareketsizliğe bağlı rahatsızlıklar pandemi sürecinde bir çok kesimi etkiledi. Bu süreçte bakanlığımızın öncülüğünde halkımıza balkonlardan spor etkinlikleri düzenlendi. Normalleşme sürecinde ise çocuk ve gençlerimizi çok sayıda spor etkinliğinde buluşturduk. Düzenli fiziksel aktivite yapmak bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği gibi sağlıklı yaşam için son derece faydalıdır. Sporun tabana yayılmasıyla hareketli yaşamı arttırmayı amaçlıyoruz. Manisa'da çok sayıda vatandaşımızı sporla buluşturacağız. Pandemiyle mücadele ettiğimiz böylesi zor dönemde halkımızın spor yapması adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar her mahalleye bir spor tesis anlayışıyla projeler ürettik. Atıl durumda bırakılan spor tesislerini de tekrar hizmete kazandırdık. Her yaştan ve her kesimden vatandaşımız spor yapabilsin düşüncesiyle bisiklet yolları yatırımını Manisa'da gerçekleştirdik. Vestel işbirliği ile Türkiye'deki en uzun bisiklet yolunu hayata geçirdik. Manisa'nın spor şehri olması yolunda önemli katkılar sağladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulması için çok sayıda branşta hizmet veriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaklaşık 2 bin 356 lisanslı ve 5 binin üzerinde de lisanssız sporcumuz var. Yardım çalışmalarımız amatör spor kulüplerine de devam ediyor. 2014 yılından beri ayni ve nakdi yardımlarımız 10 milyon TL'nin üzerine çıktı" diye konuştu.

"Bu hastalığı hafif atlatmak için spor en önemli araçlardan birisi"

Korona virüs salgını sürecinin en hafif şekilde atlatılması için spor yapılmasının önemine dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Pandemiyle mücadele süreci içerisindeyiz. Bu virüsün bulaşma zincirinin kırmamız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Ne kadar bu zinciri kırmaya çalışsak da bu virüsün belli oranda bulaşma hızıyla devam ettiğini gözlemliyoruz. İşte burada vücut direnci öne çıkıyor. Bu hastalığı hafif atlatmak için spor en önemli araçlardan birisi. Sağlığımızı kaybettikten sonra yerine getirilmesi çok zor ama onu korumak onu zinde tutmak en kolayı. Günümüzün belli saatlerini spora ayırmamız gerekiyor. Bu spor dalları içerisinde herkesin yaşına ve sağlık durumuna uygun yapılacağı bir dal mevcut. Sağlığımızı koruyacak derecede o sporu yapmamız gerekiyor. Her yetişkinin bana göre yapacağı 3 önemli işi vardır. Birincisi, evinin geçimini sağlayacak bir mesleğinin olması. İkincisi zihnini zinde tutacak bir hobisinin olması. Üçüncüsü ise bedenini ve zihnini güçlü tutacak sporla uğraşması. Bu üçünü yapabilirsek sağlıklı bir nesle, sağlıklı bir topluma sahip olacağız. Bu pandemi illetini de en hafif şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu da video konferans yoluyla katıldı. Programda çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gösterileri de yer aldı. Vali Karadaniz, Başkan Ergün ve protokol üyeleri sporcuların gösterilerini izleyerek onlarla sohbet etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün programda sporculara eşlik etti. İlk olarak badminton oynayan Vali Karadeniz ve Başkan Ergün, daha sonra dartta hünerlerini sergiledi. Protokol üyeleri son olarak sporcularla birlikte ayak tenisi de oynadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, etkinliğe katılan çocuklara da top dağıtarak, eğlencelerine katkı sağladı.

Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sporcular ve antrenörler katıldı. - MANİSA