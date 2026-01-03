Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı - Son Dakika
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
03.01.2026 19:21  Güncelleme: 21:37
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ümmü Gül Ulutaş'ın kullandığı otomobil aydınlatma direği ile bariyerlere çarptı. Kazada Ulutaş ağır yaralanırken, eşi ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin aydınlatma direği ve bariyerlere çarpması sonucu baba ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, sürücü olan eşi ağır yaralandı.

ÖNCE DİREĞE SONRA BARİYERLERE VURDU

Ümmü Gül Ulutaş (25) yönetimindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA İLE OĞLU ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücünün eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vefat eden baba ile oğlunun cenazesi, yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Sarıgöl ilçesine getirilen Samet Ulutaş ile oğlu Necip Ulutaş'ın cenazesi, Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise söz konusu yoldaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ümmü Gül, Güvenlik, Sarıgöl, Güncel, Manisa, Trafik, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı - Son Dakika

