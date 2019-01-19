Manisa'da Mazot Hırsızlığı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde park halindeki tırdan 400 litre mazot çalındığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara
kara yolu üzerinde bir tırdan yaklaşık 400 litre mazot çalındığı yapıldığı ihbarı ile harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri şüpheli 4 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada kar maskeleri, inşaat eldivenleri, fener, pense, bidonlar ve 40 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.E.Y, H.A.Y. ve E.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.