Son Dakika Haberleri: Manisa'da Mazot Hırsızlığı

Manisa'da Mazot Hırsızlığı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki tırdan 400 litre mazot çalındığı belirlendi.

Manisa'da Mazot Hırsızlığı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki tırdan 400 litre mazot çalındığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara kara yolu üzerinde bir tırdan yaklaşık 400 litre mazot çalındığı yapıldığı ihbarı ile harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada kar maskeleri, inşaat eldivenleri, fener, pense, bidonlar ve 40 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.E.Y, H.A.Y. ve E.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:21 Kaynak: AA

İzmir, Ankara, Salihli, Manisa, Güncel
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