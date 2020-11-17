Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsüyle 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Balıkesir istikametine giden Necmi Çebi yönetimindeki 06 MGR 10 plakalı yolcu otobüsü, çevre yolu Veziroğlu kavşağında Ahmet Sav'ın kullandığı 45 DU 650 plakalı ve Derya Pekbayık'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobillere çarptı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücülerinden Ahmet Sav, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan İzmir- İstanbul kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otobüs ile 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika