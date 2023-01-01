Manisa'da daha önce iki eşini öldürmekten cezaevinde yatan seri katil, serbest bırakıldıktan sonra üçüncü eşini de öldürmekten tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da daha önce iki eşini öldürmekten cezaevinde yatan seri katil, serbest bırakıldıktan sonra üçüncü eşini de öldürmekten tutuklandı

02.01.2023 11:37

Manisa'da daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen Necati A., dini nikahla evlendiği eşini de öldürdü. Cani Necati A.'nın işlediği cinayet sonrası eşini gömdüğü çukurun yanında kireç torbaları bulundu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. gözaltına alındı. Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

SIK SIK SEKRETER İLANI VERMİŞ

Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve 2 yıl gibi kısa bir sürede evine 20'ye yakın kadın aldığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı belirtildi.

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar: Üç eşini de öldüren şüpheli cinayetleri yıl arayla işledi

KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMMÜŞ

Öte yandan Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar: Üç eşini de öldüren şüpheli cinayetleri yıl arayla işledi

ÖNCEKİ 2 EŞİNİ DE KATLETMİŞ

Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar: Üç eşini de öldüren şüpheli cinayetleri yıl arayla işledi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mavi bulut: bu ülkede baklava çalan cocuk (ben cocuktur canı cekmiştir diyorum) 9 yıl hapis oluyor adam 2 karısını öldürmüş cıkmıs sonra 3. karısı öldürmüş Allah aşkına bu adam hapisten nasıl cıkıyor bu nasıl bir adalet Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Koronavirüs, Saruhanlı, Aralık, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da daha önce iki eşini öldürmekten cezaevinde yatan seri katil, serbest bırakıldıktan sonra üçüncü eşini de öldürmekten tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da daha önce iki eşini öldürmekten cezaevinde yatan seri katil, serbest bırakıldıktan sonra üçüncü eşini de öldürmekten tutuklandı - Son Dakika
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