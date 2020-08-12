Manisa FK'dan Cihat Arslan'a törenle veda
TFF 2. Lig'de sezon boyunca şampiyonluk kovaladıktan sonra Tuzlaspor'a Play-Off finalinde seri penaltı atışlarıyla mağlup olup 1. Lig hedefini yine ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.
TFF 2. Lig'de sezon boyunca şampiyonluk kovaladıktan sonra Tuzlaspor'a Play-Off finalinde seri penaltı atışlarıyla mağlup olup 1. Lig hedefini yine ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı. Ayrılık talebinin iki taraftan da geldiği öğrenilirken siyah-beyazlıları Play-Off'ta finale taşıyan Arslan için Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen veda törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve CEO Levent Devrim katıldı. Başkan Aktan, Arslan'a törende hizmetleri için teşekkür ederek kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:04
Kaynak: DHA
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