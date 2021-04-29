Manisa FK tarihe geçecek - Son Dakika

Manisa FK tarihe geçecek

29.04.2021 11:22
Manisa FK tarihe geçecek, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluğu garantileyip kupasına dün evinde Gümüşhanespor'u 6-0 yenerek gol şov yaptığı karşılaşmanın ardından kavuşan Manisa Futbol Kulübü, tarihe geçmenin yalnız 1 maç uzağında.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluğu garantileyip kupasına dün evinde Gümüşhanespor'u 6-0 yenerek gol şov yaptığı karşılaşmanın ardından kavuşan Manisa Futbol Kulübü, tarihe geçmenin yalnız 1 maç uzağında. Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alan Manisa FK, pazar günü kendisi için ligin son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Türkiye'de yıllar sonra namağlup şampiyon olan ilk takım olacak. Daha önce Beşiktaş, o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda ligi namağlup bitirmesine rağmen ikinci oldu.

Bu sezon Türkiye'de liglerdeki 145 takım arasından namağlup tek ekip olan Manisa FK, son hafta Sarıyer'e de yenilmezse 29 yıl sonra ilki başaracak. "Gurur dolu bir şampiyonluk, içinde çok şeyin olduğu bir şampiyonluk" yaşadık diyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu oyuncu grubu çok özel bir grup. Namağlup şampiyonluk kupamızı aldık. Beşiktaş namağlup şampiyon olduğu 1991-1992 sezonunda ligi 30 maç üzerinden bitirdi ama biz onu egale ettik. Şu ana kadar 35 maç yaptık. Niyetimiz Sarıyer maçını da namağlup bitirmek. Çok özel bir şampiyonluk oldu ve bunu katmerleyecek maçı da pazar günü oynayacağız. Manisalılar tribünde bizi destekleyemedi ama kalplerinin bizimle oluğunu biliyorduk. Bu şampiyonluk Manisa'ya armağan" dedi.

ŞAMPİYONA YAKIŞTIManisa Futbol Kulübü sezon başından beri zirveyi hiç bırakmadığı ligde şampiyonluk kupasına kavuşup adını TFF 1'inci Lig'e yazdırırken futbolcular büyük sevinç yaşadı. Takım kaptanı Nizamettin, kupa töreninde, "Şampiyonluğu hakettiğimiz çok güzel bir sezon geçirdik. Ligi namağlup bitirme hedefimiz var. İnşallah bunu başaracağız. Yıllar sonra namağlup şampiyon olacağız" diye konuştu. Takımın en tecrübeli isimlerinden Mehmet Güven, "Rüya gibi bir sezon oldu. Güzel bitti. Ligi domine etmiş bir şekilde hakettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. İnşallah burada bırakmayacağız. Seneye Manisa'yı özlediği Süper Lig'e kavuşturacağız" açıklamasını yaptı.3 YILDA ZİRVEYE

2018'de 3'üncü Lig'den tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkan Manisa FK, 2019'da Play-Off'ta yarı final, geçen sezon ise final oynayıp seri penaltılarla 1'inci Lig'i ıskalamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon ise işi Play-Off'a bırakmadan şampiyonluk hedefine uzak ara ulaştı.


Manisa FK tarihe geçecek
Manisa FK tarihe geçecek
Manisa FK tarihe geçecek
Manisa FK tarihe geçecek
Manisa FK tarihe geçecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK tarihe geçecek - Son Dakika Spor


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