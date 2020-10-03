Manisaspor yasak savdı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisa spor'da yönetim transfer yasağını kaldırarak takımla antrenmanlara çıkan 14 futbolcuya lisans çıkardı. Geçen sezon 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşen ancak koronavirüs pandemisi sürecinde alınan kararla kümede kalan Manisaspor, bu yıl transfer tahtasını açarak önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Manisa daha iyisini hak ediyor. Manisaspor yaşayacak" denildi.

Açıklamada, "Yasağın kaldırılmasında emeği geçen yöneticilerimize, sportif direktörümüze, teknik ekibimize, medya sorumlumuza, imza veren ve bize destek olan eski futbolcu ve hocalarımıza, avukatlara, maddi ve manevi destek olan esnaf, iş adamı, sanayici, eski yönetici ağabey ve kardeşlerimize, bu süreçte sabırla bekleyen Tarzanlara çok teşekktür ediyoruz. Manisamıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancını kaybetme" ifadelerine yer verildi.

MİSLİ.com 3'üncü 1'inci Grup'ta Manisaspor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Henüz puanla tanışamayan Manisaspor, 4 puanı bulunan rakibini yenerek yeni transferleriyle ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.