MAR-DAD şehitler için mevlit okuttu

Adana'daki Mardinliler Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (MAR-DAD) tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi. Çukurova İlçesi Ramazanoğlu Camii'nde Cuma Namazı saatinde düzenlenen programda, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitler ve ebediyete intikal etmiş dernek yönetimi ve cemaatin geçmişleri için dualar okundu.MAR-DAD Başkanı Hüseyin Talay, dernek yönetimi, Emniyet Şehit Derneği Başkanı Emine Bilgin, şehit olan polis memurları olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MAR-DAD BAŞKANI HÜSEYİN TALAY, PROGRAMA KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinliğin sonunda vatandaşlara lokum ve tatlılar ikram edildi.Program sonrası konuşanAdana'daki Mardinliler Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (MAR-DAD) Başkanı Hüseyin Talay, kendilerini yalnız bırakmayarak programa katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Şehitliğin bir milletin en yüce mertebesi olduğuna dikkat çeken Talay, "Şehitlik, bir milletin en yüce mertebelerinden biridir. Vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna canını feda edenler, sadece birer kahraman değil; aynı zamanda milletimizin onur ve istikbalinin teminatıdır" dedi.

"ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

MAR-DAD olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını belirten Talay, "Onlar, geride gözü yaşlı aileler bırakmış olsalar da bizlere emanet ettikleri bu vatanı koruma sorumluluğunu da miras bırakmışlardır. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz; bizler MAR-DAD Derneği şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu. Talay sözlerini şöyle tamamladı;

"Ayrıca yakın bir süreç de yüreğimizi yakan 6 Şubat deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah geride kalanlara sabr-ı cemil versin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."