"Maratonİzmir" heyecanı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Nisan 2020 tarihinde kentte ilk kez düzenlenecek olan 'Maratonİzmir' organizasyonu basın toplantısıyla tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir, gelecek yıllarda maratonuyla konuşulacak bir şehir haline gelecek" dedi.



Uluslararası organizasyon ve fuarlarla kentin marka değerini daha da arttırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spordaki en önemli projelerinden biri olan "Maratonİzmir" hayata geçiyor. İzmir'de ilk kez koşulacak maraton 12 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleşecek. İzmir tarihinin ilk maratonunda atletler, Kültürpark-Alsancak-Karşıyaka-Konak-İnciraltı güzergahında Körfez hattı boyunca 42 kilometrelik bir parkurda yarışacak.



Dev maraton öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maratona destek veren kurumlar ile birlikte tanıtım toplantısı yaptı.



"İzmir, gelecek yıllarda maratonuyla konuşulacak bir şehir haline gelecek"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maratonların büyük ve üzerinde çok ince çalışılması gereken organizasyonlar olduğunu belirterek, Atletizm Federasyonu ile birlikte yol alacaklarını söyledi. Soyer, "Maratonlar dünyanın her yerinde kentleri çok öne çıkartan organizasyonlar. Dünyada birçok kent maratonuyla anılıyor. İzmir'deki bu maraton, dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olmaz özelliğini taşıyor. Dünyanın her yerinden rekor denemesi yapmak isteyen maratonculara da en sahipliği yapacağız. İzmir, maratonuyla gelecek yıllarda çok daha fazla konuşulacak bir şehir haline gelecek. İzmir olarak, bu organizasyonun altından kalkacak her türlü zenginliğe ve potansiyele sahibiz. Kurumlarımızın desteği daha geniş alanlara yayılmak ve duyurmak için çok önemli" dedi.



"7'den 70'e herkesi o gün Maratonİzmir'e davet ediyorum"



İzmir'in dünya kenti olma meselesini bütün sorunlar arasında daha fazla önemsediklerini söyleyen Başkan Soyer, "Çünkü İzmir'in dünya kenti olması aynı zamanda halletmeye çalıştığı sorunları için de çok önemli bir anlam ifade ediyor. Bu kenti ne kadar dünyaya taşırsak, bu kentin kendi içinde yaşadığı sorunlarla da o kadar başa çıkma gücünü artırırız. Önce bütün meselelerini çözelim ondan sonra bu şehri dünyaya pazarlayalım diye bir düşüncemiz yok. Biz şu anda sahip olduğu zenginlik ve potansiyelle İzmir'in çok görkemli bir dünya kent olarak kabul edilmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Maratonİzmir, tam da bu nedenle hedeflediğimiz bir girişim oldu. Maratonİzmir'in kentimize hayırlı olmasını diliyorum ve 7'den 70'e herkesi o gün Maratonİzmir'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Maratonİzmir'e kayıt olan herkes için fidan dikilecek



12 Nisan'daki 42 kilometrelik maraton, 5 ve 10 kilometrelik koşularla birlikte yapılacak. 11 Nisan'da da Fuar Kültürpark içinde çocuk koşusu düzenlenecek. Bu koşu, 100. yılı kutlanacak olan olan 23 Nisan kutlamalarının önemli bir ayağını oluştururken, İzmir'in farklı çevrelerinden 8-10, 10-12, 12-14 yaş grubundaki 5 bin çocuk, üzerinde 35 yazan formaları giyecek. Kültürpark Lozan Kapısı girişindeki havuzun etrafında yapılacak koşuya katılacak aynı tarihlerde düzenlenecek olan kitap fuarından alışveriş yapmaları için hediye çeki dağıtılacak. Böylece İzmir, iki gün boyunca 7'den 70'e herkesin katılımı ile maraton coşkusunu yaşayacak. 8 Eylül 2019'da yedincisi düzenlenen AIMS sertifikalı Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nun ardından Maratonİzmir için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez hattı boyunca ilerleyen 42 kilometrelik maraton koşusuyla İzmir tarihinde bir ilke imza atmış olacak.



Ayrıca, Maratonİzmir'e kayıt yaptıran herkes için bir fidan dikilerek, Maraton Ormanı oluşturulacak. İnternet üzerinden kayıtların yapıldığı etkinliğe şimdiden yaklaşık 2 bin kişi kayıt yaptırdı.



Koşu güzergahları



12 Nisan'da yapılacak 3 koşunun başlangıç ve bitiş noktası Lozan Meydanı olacak. Pazar günü saat 08.00'de başlayacak 42 kilometrelik maraton koşusunda sporcular Lozan Meydanı'ndan start alacak. Alsancak Gar, Bayraklı ve Altınyol'dan geçen sporcular, Karşıyaka girişindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndan geri dönecek. Bayraklı ve Alsancak'tan tekrar geçecek olan koşucular, Konak ve Göztepe güzergahından İnciraltı Kent Ormanı'na ulaşacak. İnciraltı'daki bu noktadan geri dönecek olan sporcular, Göztepe, Konak, Alsancak'ı geçip finiş noktası olan Lozan Meydanı'na gelecek.



10 kilometrelik koşu ise, Lozan Meydanı'nda saat 08.15'te başlayacak. Sporcular Alsancak Garı'nı geçip, Alsancak-Lozan Meydanı güzergahında bitiş noktasına ulaşılacak.



12 Nisan'da 08.30'da başlayacak 5 kilometrelik Halk Koşusu da Lozan Meydanı'ndan start verilecek. Vasıf Çınar Bulvarı-Cumhuriyet Meydanı-Kordon Otel arkası dönüş-Kordon Boyu- Şair Eşref Bulvarı parkurunu geçecek olan sporcular, yarışı Lozan Meydanı'nda noktalayacak.



Toplantıya ayrıca; CHP İzmir Milletvekilleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Maratonİzmir'e destek veren kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR