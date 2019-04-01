Mardin'de AK Parti 5, Hdp 5 İlçe Kazandı

Mardin
'de resmi olmayan sonuçlara göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını HDP
adayı Ahmet Türk
kazanırken ilçelerde 5 ilçeyi AK Parti
, 5 ilçeyi de HDP kazandı.
Mardin'de dün yapılan yerel seçimlerde kesin olamayan sonuçlara göre büyükşehir belediyesini Ahmet Türk oyların yüzde 56.18'ini alarak başkan seçildi. Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Mardin'de sandıkların yüzde 99.84'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesini HDP'li Ahmet Türk oyların yüzde 56.18'ini alarak başkan seçildi. AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman
oyların yüzde 38,55'ini aldı. CHP
adayı Süleyman Sarı
oyların yüzde 1,83'ünü, Saadet Partisi
adayı Mehmet Ali Kılıç
yüzde 1,15'ini, İyi Parti adayı Tuna Işıkhan
yüzde 1,1'ini Demokrat Parti
adayı Davut Turgay
yüzde 0,34, Demokratik Sol Parti
adayı Özkan Kürşat Erdur yüzde 0,02'sini, Bağımsız Türkiye Partisi
Adayı Ahmet Zeki Türköz
yüzde 0,17, Vatan Partisi adayı Cafer Hacikadiroğlu yüzde 0,04, Türkiye Kominist Partisi adayı Murat Hiçbezmez
0,11, bağımsız aday Abdurrahman Uncu
yüzde 0,12, Abdulkadir Demir yüzde yüzde 0,22 oy aldı.
Kayyum atanan Ömerli
, Dargeçit
, ilçelerini Ak Parti kazandı
HDP Mardin'de 10 ilçenin 5'in'de belediye başkanlığını kazanırken Ak Parti ilk kez HDP'nin kale olarak gördüğü Dargeçit ve Ömerli ilçelerinde belediye başkanlığını kazandı.
Ömerli'de Ak Parti adayı Hüsamettin Altındağ
oyların yüzde 59,68'ini alarak başkan seçilirken, Dargeçit'te Ak Partinin adayı Mehmet Cüneyt Aksoy
oyların yüzde 50,99'unu alarak başkan seçildi. Ak Parti Artuklu
adayı Abdulkadir Tutaşı
yüzde 53,51 oy alarak başkan seçilirken, Midyat
adayı Veysi Şahin
yüzde 57,94, AK Parti Yeşilli
adayı Hayrettin Demir
yüzde 50,60 oy alarak başkan seçildi.
HDP ilçelerde kadın adaylar ile kazandı
HDP'nin kazandığı Kızıltepe
ilçesinde Nilüfer Elik Yılmaz
yüzde 70,45 oy alırken, Nusaybin
ilçesinde Semire Nergiz
yüzde 77,40, Savur
ilçesinde Gülistan Öncü
yüzde 48,02, Mazidağ ilçesinde yüzde 56,40 oyla Nalan Özaydın
ve Derik
ilçesinde Mülkiye
Esmaz yüzde 69,34 oy alarak başkan seçildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'den Ahmet Türk seçilirken ilçe belediye başkan adayları
Mardin'de HDP'nin kadın başkanları olarak seçildi. Mardin'de 1837 sandıkta 484 bin 657 seçmenin 390 bin 707'si oy kullandı. 390 bin 707 oydan 371 bin 248 oy geçerli sayıldı. 19 bin 373 oy geçersiz sayıldı. - MARDİN