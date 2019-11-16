Mardin'de "Evde Artık Sıfır Atık" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Mezopotamya Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe eşi Gülseren Yaman ile katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, atık malzemelerle yapılan eşya stantlarını gezdi.

Kadın ve çocuklardan, yapılan eşyalar hakkında bilgi alan Yaman, Geri Dönüşüm Defilesi'nde atıklardan yapılan giysileri giyen çocukların geçişlerini izledi, başarılarından dolayı çocukları ve annelerini tebrik etti.

Yaman ve eşi, çocuk ve kadınlarla birlikte atıl durumdaki bir sandalyeyi boyadı.

Vali Yaman, yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi ile çok önemli kazanımların elde edildiğine dikkat çekti.

Proje kapsamında çalışma yürüttüklerini belirten Yaman, "Evde Artık Sıfır Atık, diyerek evde tek kullanımlık malzemeleri değerlendirip dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmamızda dönüştürme atölyelerinden çıkan ürünler ile örnek oluşturulacak çalışmalar sergilendi." ifadelerini kullandı.

Yaman, "Tekstil atölyesinden çıkan atıklardan oluşturulan kalemlik, süs eşyaları, plastik atıklardan saksı, kuş yuvası, mumluk, bayat ekmekten kek, kanepeler, yumurtalı ekmek, çocuk oyun odasında farkındalık çalışması ile çocukların atıklardan sergiledikleri plastik kaşık, poşet ve pipetlerden elbiselerin yer aldığı bir defile yapıldı." dedi.

Etkinliğe katılanlar mini konserle eğlendi.