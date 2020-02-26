Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

MARDİN merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 muvazzaf asker ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

MARDİN merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 muvazzaf asker ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanları bulunan şüphelileri tespit etti.  Mardin ile Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Üsteğmen N.E, Astsubay Kıdemli Çavuş Y.Ö, Uzman Jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
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