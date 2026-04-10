Mardin’de dijital medya zirvesi: Gazeteciliğin geleceği masaya yatırıldı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel öncülüğünde ve Mardin Haber İmtiyaz Sahibi ve TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül’ün ev sahipliğinde Mardin'de gerçekleştirilen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, medya dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte dijital medyanın bugünü ve geleceği, yerel basının rolü ve gazeteciliğin dönüşüm süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi.

MARDİN’DE DİJİTAL MEDYA BULUŞMASI GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Mardin’de düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler, medya temsilcileri ve protokol üyeleri etkinlikte bir araya geldi. Çalıştayın ev sahipliğini TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül üstlenirken, programa Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Avrupa Türk Basın Birliği Genel Başkanı İbrahim Dankuş ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

OTURUMLARDA ALANINDA UZMAN İSİMLER SÖZ ALDI

Çalıştay kapsamında iki ayrı oturum düzenlendi.

İlk oturumun moderatörlüğünü TİGAD İstişare Kurulu Başkanı ve Haberler.com & Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur üstlendi. Bu oturumda;

- Av. Bedia Teymur “Yeni Nesil Gazetecilik ve Etik Değerler”,

- Latif Şimşek “Geleneksel Gazetecilik ve Geleceği”,

- Ersoy Dede “Gazetecilikte Hangi Ayrıntılar Manşete Çıkar”,

- Dilara Sayan “Medya ve Manipülasyon”,

- Halil Azizoğlu “Orta Doğu Coğrafyasında Gazeteci Olmak” başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ise moderatörlüğü TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat yaptı. Oturumda;

- Mustafa İlker Yücel “Dosya Haberciliği”,

- Zeynep Bilgehan “Gelenekselden Sosyal Medya Gazeteciliğine”,

- Mehmet Geçgel “Savaş ve Saha Muhabirliği”,

- Uğurcan Gökçe “TV Gazeteciliği ve İhbar Hattı”,

- Mehmet Yetim ise “Yerel Medyanın Gücü ve Topluma Etkisi” konularını ele aldı.

GAZETECİLİKTE ETİK, KAMU YARARI VE GELECEK VİZYONU ÖNE ÇIKTI

Çalıştay boyunca dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm, medya etiği ve kamu yararı konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, gazeteciliğin temelinde doğru bilgiye ulaşma ve toplumu bilinçlendirme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Dijital medyanın hızla geliştiği bu dönemde etik değerlerin korunmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞLARI KONUŞULDU

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda dijital haberciliğin gelişimi, medya etiği ve sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, gazeteciliğin dönüşüm sürecinde iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Çalıştayın, medya sektörünün geleceğine yön verecek önemli çıktılar sunması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun