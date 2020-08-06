Markalaşma öyle değil, böyle olur

Wembley'de önceki gece 'dünyanın en zengin' maçı oynandı. Kazanan taraf Premier Lig'e yükselip, üç yıl içinde en az 170 milyon Sterlin (Yaklaşık 1.5 milyar TL) yayın gelirini garantileyecekti. Nitekim, Brentford'u 2-1 yenen Fulham bu dev gelirin sahibi oldu.

Rakam gerçekten büyük zira 22 şampiyonluğu bulunan G. Saray 34 maçını kazanıp da şampiyon olsa alacağı para 235.6 milyon TL. Oysa ki Fulham'ın 'kurtulduğu' Championship'te ise ortalama bir kulübün yıllık geliri ortalama 275 milyon TL.

Tarihinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir Süper Lig'den 142 milyon TL gelir elde ederken Şampiyonlar Ligi'yle birlikte kasasına toplam 420 milyon lira girecek.

PARAŞÜT YARDIMI

Premier Lig'de ise ortalama bir kulübün yayın geliri 100 milyon Sterlin (924 milyon TL). Ayrıca bir kulüp, düştükten sonraki iki sezon 35'erden toplam üzere toplam 70 milyon Sterlin paraşüt parası alıyor. Eğer bir kulüp çıktığı ilk sezon Premier Lig'de tutunmayı başarırsa 265 milyon Sterlin (2.4 milyar TL) yayın gelirini garantiliyor. Ligin 3 yıllık yayın geliri toplamı ise 9.3 milyar Sterlin!

AVRUPA KUPALARINDA HÜKMEN YENİLGİ TEHLİKESİ

Avrupa futbolunun patronu UEFA, pandemi günlerinde ülkeler arası kulüp seyahatleri için bir dizi önlem paketi açıklarken kulüplere de, mevcut tedbirler hariç ülkeleriyle ilgili seyahat kısıtlamalarını bildirme zorunluluğu getirdi. Eğer bir kulüp, ülkesine seyahat edecek kulüpleri ilgilendiren yasakları kura çekiminden en az 48 saat önce UEFA'ya bildirmezse hükmen 3-0 yenik sayılacak. Eğer bir kulüp, ülkesindeki Kovid-19 tedbirleri gereğinde kurada çıkan rakibini evinde ağırlayamayacak olursa tarafsız bir saha bulmakla yükümlü olacak. Eğer tarafsız saha bulunamazsa söz konusu kulüp kendi sahasındaki maçı 3-0 hükmen kaybetmiş sayılacak. Kurallar, 2020-21 Avrupa kupalarında geçerli olacak.

ERKEK FUTBOL TAKIMINDA BİR KADIN OYUNCU

Hollanda Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların erkek takımlarında oynamasına izin veren bir tasarı hazırlarken pilot uygulamaya da başladı. Buna göre 19 yaşındaki Elle Fokkema, 2020-21 sezonunda 4. Lig ekiplerinden VV Foarut'ta forma giyecek. Hollanda Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Art Langeler, pilot uygulamanın başarısına göre kuralı kalıcı yapmayı planladıklarını kaydetti. Hollanda'da kız-erkek karışık futbol modeli esasen 1986'dan bu yana uygulanıyor ve U19'a kadar kızlar, erkek takımlarında oynayabiliyor. Fokkema da 19 yaş üstü kuralına takılıyordu. Federasyonun özel izniyle genç sporcu, uzun süredir birlikte oynadığı arkadaşlarıyla devam edebilecek.

MAÇA GİREMEYEN TARAFTARLAR VİNÇ KİRALADI

Koronavirüs günlerinde taraftarlar takımlarının maçlarını takip etmek için değişik yollar buluyor... Örneğin Çin'de bazı taraftarlar stat yanında bir otelde sahayı gören odaları kiralayarak seyirci yasağını deldiler. Polonya İkinci Ligi ekiplerinden Motor Lublin'in fanatik taraftarları ise çareyi vinç kiralamakta bulurken ortaya son derece ilginç görüntüler çıktı.