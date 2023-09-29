Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor para cezası - Son Dakika

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor para cezası

Son Güncelleme: 29.09.2023 17:32

Marmara Denizi Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı geminin denize kirli su akıttığını belirleyen ekipler harekete geçti. Gemiye Türkiye Çevre Ajansı tarafından 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesildi.

Marmara Denizi'ne kirli su tahliye eden Liberya bandıralı gemiye 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesildi.

DENİZE KİRLİ SU TAHLİYE ETTİ

Marmara Denizi Küçükçekmece açıklarında 24 Eylül Pazar günü Liberya bandıralı bir gemi denize kirli su tahliye etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen ekipler gemiye rekor para cezası kesti.

31 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği şu ifadelere yer verdi: "24 Eylül 2023 saat 11.50'de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31.858.359 TL para cezası kesilmiştir."

Marmara Denizi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor para cezası - Son Dakika
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