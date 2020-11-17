Marmaris Belediyesi tarımsal gelişmeye önem veriyor - Son Dakika

Marmaris Belediyesi tarımsal kalkınma ile ilgili adımlar atmaya devam ederken, daha önce kendi tarlasında yer fıstığı üretirken, şimdi de zeytin hasadı gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı hasatta toplanan zeytinlerden çıkarılacak yağ Marmaris'in tanıtımında kullanılacak.

Marmaris Belediyesi tarıma yönelik çalışmalarına hız verdi. Ekonomisi yüksek oranda turizme bağlı olan ilçenin kırsal mahallelerinde tarımsal faaliyetler gerçekleştirilen Marmaris Belediyesi, yer fıstığından sonra zeytin hasadını da yaptı. Hisarönü Mahallesi'nde belediyeye ait zeytinlikte gerçekleştirilen hasada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Oktay'a Hisarönü Mahalle Muhtarı Ali Taştekin, Marmaris Tarım Kredi Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz, kooperatif yöneticileri de eşlik etti.

"255 zeytin ağacı var"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin zeytin hasadı gerçekleştirdiği bahçede bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Oktay, Turgut Mahallesi'nde 19, Hisarönü Mahallesi'nde de 20 dönüm zeytinlik olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı; "Turgut'ta 98, Hisarönü 157 olmak üzere toplam 255 adet zeytin ağacı mevcut. Ancak bugüne kadar buralar bakımsızdı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilçemizde tüm ağaçlarımızı daha iyi bakım işlemleri yapılarak önümüzdeki yıllarda rekolteyi üst katlara çıkarmayı hedefliyoruz. Hisarönü'ndeki zeytinliğin etrafını çitle çevirip kontrol altına alacağız. Ayrıca artezyen kuyusu çalışması da devam ediyor. Sulaması da kendi arazimiz içerisinde gerçekleştireceğiz" Oktay, toplanan zeytinlerden yağ çıkarılacağını ve bu yağların da fuarlarda ve diğer etkinliklerde Marmaris'in tanıtımı için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

"Tarıma büyük önem veriyoruz"

Marmaris'in bir turizm kenti olmasının yanı sıra tarımsal ürün çeşitliliği açısından da zengin bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Oktay, "İlçemizin farklı noktalarında o bölgelere has ürünler yetiştiriliyor. Yer fıstığından çileğe, zeytinden çam balına kadar onlarca ürünümüz var. Biz de bu ürünleri hem üretmeyi hem de üretilmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için MARKO'nun kurulmasına öncülük ettik. Kooperatifimiz çok güzel işlere imza atıyor. Ayrıca belediyeye ait arazilerimizde de üretim gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tamamında 129 adet tarla var. Yaklaşık 325 bin metrekare alandan oluşan bu arsalarımızda öncelikli olarak zemin etütlerini gerçekleştirerek orada hangi ürünlerden daha iyi verim alırız diye planlama yapıyoruz. Arazi şartları da uygun olan noktalarda üretim gerçekleştiriyoruz. Daha önce fıstık hasadına gitmiştik, bugün de hep birlikte zeytin toplayacağız" dedi.

Çiftçiler üretim sözü veriyor"

Belediyenin Turgut Mahallesi'nde yer fıstığı üretmesinin çiftçiler üzerinde olumlu etki oluşturduğunu söyleyen MARKO Başkanı Çetin Akdeniz, "Bir önceki yıla göre değerlendirirsek yüzde 60 oranında daha fazla yer fıstığı ekimi olacak. 88 üretici geçtiğimiz yıl 94 bin 500 metrekare üretim yapıyorken, biz şu anda 276 bin metrekarenin taahhüdünü aldık. Çiftçilerimize tohum, ekipman, tarım aletleri gibi konularda destek vereceğiz. Kırma, kavurma, paketleme sistemlerini de kurmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz ve gençlerimiz daha çok tarımla uğraşsın diye elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay, işçilerle birlikte zeytin topladı. Turgut ve Hisarönünde daha önce hasat edilen zeytinlerin yağları ve Marmaris tarımsal kalkınma Kooperatifinin yaptığı lor peyniri ile zeytin tarlasında tadım yapıldı. - MUĞLA