Marmaris'te imara aykırı iki villa yıkıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen yapılar yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Selimiye Mahallesi'nde yıkımlara başladı.

İki villanın yıkımı gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Selimiye'nin yanı sıra Bozburun ve Söğüt mahallerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.

Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris'te ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek, yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.