Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da Hasdemir'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?