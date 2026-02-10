Mavi Nefes Projesi ile Denizler Korunuyor

GARANTİ BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Mavi Nefes Projesi kapsamında 2025 yılında Marmara Denizi, Van Gölü, Göcek ve Saros Körfezi'nde somut, ölçülebilir ve bilim temelli çalışmaların hayata geçirildiği aktarıldı. 2025 yılı boyunca proje kapsamında 60 tonun üzerinde katı atık ve 613 bin litre sıvı atığın denizlerden uzaklaştırıldığı dile getirildi. Atık temizliğinden deniz çayırı restorasyonuna, mercan ekosistemlerinin korunmasından farkındalık eğitimlerine pek çok faaliyetin eş zamanlı devam ettiği bildirildi.

Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle 2021 yılından bu yana sürdürdüğü Mavi Nefes Projesi kapsamında, 2025 yılında deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik somut ve bilim temelli çalışmalar yürütüldüğü duyuruldu. Marmara Denizi, Van Gölü, Göcek ve Saros Körfezi'nde yürütülen çalışmalarla, denizlerin nefes almasına katkı sağlayan çevresel, bilimsel ve toplumsal etki yaratıldığı kaydedildi.

'BİLİMİ, TEKNOLOJİYİ, SİVİL TOPLUMU BİR ARAYA GETİREN YAKLAŞIM'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, projenin 2025 yılında ulaştığı etkiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Mavi Nefes ile denizlerimizin bugününü olduğu kadar, geleceğini de korumayı hedefliyoruz. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla denizlerin nefes almasına katkı sağlayan somut sonuçlar elde ettik. Bilimi, teknolojiyi ve sivil toplumu bir araya getiren yaklaşımın, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmada güçlü bir yol olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, bu süreçte yalnızca finansman sağlamanın değil, deniz ekosistemlerini koruyan, kalıcı ve uzun vadeli etki yaratan projeleri kararlılıkla sürdürmenin kritik olacağı bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise "Aldığımız her iki nefesten birini denizler sayesinde alıyoruz. Bu gerçek, denizlerin korunmasına yönelik kararlı ve sürekli adımlar atılmasını gerektiriyor. Garanti BBVA iş birliğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, müsilaj krizine yanıt olarak 2021 yılında başlattığımız Mavi Nefes Projesi ile bilimin rehberliğinde güç birliğiyle somut çözümler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

2025 yılı boyunca Mavi Nefes Projesi kapsamında 60 tonun üzerinde katı atık ve 613 bin litre sıvı atığın denizlerden uzaklaştırıldığı dile getirildi. Marmara Denizi, Van Gölü ve Göcek'te gerçekleştirilen temizlik faaliyetleriyle su altı ekosistemleri üzerindeki baskılar azaltılırken, Saros Körfezi ve Göcek'te yürütülen koruma ve izleme çalışmalarıyla biyolojik çeşitliliğin devamlılığının desteklendiği ifade edildi.

GÖCEK'TE OKSİJEN ÜRETİM NOKTALARI KORUMA ALTINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Mavi Nefes Göcek projesi kapsamında 2025 yılında, 14 bin deniz çayırı ekimi gerçekleştirilerek bu alanların işaret şamandıralarıyla 'oksijen üretim noktası' olarak koruma altına alındığı kaydedildi. Bilimsel ölçümlerle canlılığı yüzde 70'in üzerinde teyit edilen bu alanların, denizlerin doğal karbon yutakları ve oksijen kaynakları olarak kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

SAROS'TA MERCANLARA YENİDEN NEFES

Mavi Nefes Saros Projesi kapsamında ise yaklaşık 160 hektarlık alanda ekosistem tarama ve müdahale çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı. Kuzey ve güney bölgelerde toplam 600 mercan kolonisinin temizliği ve sağlık taraması yapılırken, ekosisteme ciddi zarar veren 200 metrekarelik hayalet ağın denizden çıkarıldığı söylendi. Bu müdahalelerle mercan ve gorgon kolonilerinin ışığa erişimi, beslenme kapasitesi ve yaşam sürekliliğinin güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Mavi Nefes Projesi'nin yalnızca ekosistemleri değil, toplumsal farkındalığı da odağına aldığı kaydedildi. 2025 yılında gezici Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ve çevrim içi eğitimler aracılığıyla 36 bin 800 öğrenciye ve bin 730 öğretmene ulaşıldığı ifade edildi. Eğitim faaliyetleriyle genç nesillerde çevre bilinci güçlendirilirken, denizlerin korunmasına yönelik kalıcı bir dönüşümün hedeflendiği anlatıldı.