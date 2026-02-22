"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı - Son Dakika
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
22.02.2026 08:58
Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, bir görgü tanıdığının evin önünde gördüğü "mavi poşet" detayı cinayetlerin aydınlatılmasında kritik rol oynadı. Polis ekipleri yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerasını izleyerek zanlıyı yakaladı. Hırsızlık yapmak için eve girip yaşlı çifti öldüren katil zanlısı vahşeti itiraf etti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks evde 8 şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran (80) Çakaloğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ CİNAYET SAATİNİ KESİNLEŞTİRDİ

Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayetin işlendiği ev ve çevresinde çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, birçok kişinin ifadeleriyle birlikte olayın aydınlatılmasına adım adım ilerledi. Olayın işlendiği gün bölgede çekilen bir cep telefonu kamerası görüntülerine ulaşan ve şans eseri evin giriş kapısının açık olduğunu tespit eden ekipler, yapılan detaylı çalışmalar sonunda cinayetin 6 Şubat Cuma günü 09.00 ile 11.00 saatleri arasında işlendiğini kesinleştirdi.

"MAVİ POŞET" DETAYI VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Çalışmalarını bu saatlere yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 10 bin saatlik kamera görüntüleri izledi. Cinayetin işlendiği tahmin edilen saatlerde sokağa giren şüpheli şahıslar mercek altına alınırken, ifadesi alınan vatandaşlardan birisinin sabah 10.00 sıralarında evin giriş kapısının önünde mavi bir poşet gördüğünü ve normal olmadığı için dikkatini çektiğini söyledi. İfadenin ardından ortaya çıkan "mavi poşet" detayı ise cinayetin çözülmesinde kilit rol oynadı. Bunun üzerine görüntüleri yeniden izleyen cinayet ekipleri, tespit edilen saatte bir kişinin elinde mavi bir poşetle sokağa girdiğini belirledi. Yaklaşık 2 saat sonra tekrar kameralara yakalanan şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsın yabancı uyruklu Ş.H. olduğunu kesinleştirdi.

GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin belirlenmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ş.H.'nin belli aralıklarla sokağa geldiğini ve farklı güzergahtaki minibüslere binerek hedef şaşırtmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı ve ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Ş.H., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Ş.H.'nin ifadesinde Turgut Çakaloğlu'nu olaydan 2 hafta önce bir fırında ekmek alırken gördüğünü ve cebindeki paraları görünce yaklaşık 2 hafta boyunca bölgede hurda ve karton toplayarak takip ettiğini söylediği öğrenildi. Ardından plan yapan ve eve giden Ş.H., kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla hızla içeri giren ve yaşlı adamı etkisiz hale getirmeye çalışan Ş.H., Turgut Çakaloğlu'nun direnmesi üzerine panikleyerek bıçakladı. O esnada üst kattan ses gelmesi üzerine yukarıya çıkan Ş.H., Nuran Çakaloğlu'nun ağzını kapatarak para istedi. Evde bulunan bir miktar para ve altın kolyeyi alan Ş.H., Nuran Çakaloğlu'nun çığlık atması üzerine onu da bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ayrıca şüphelinin mahkemede gasp amacıyla gittiği evde panikleyerek cinayetleri işlediğini belirttiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ülke genelinde infial oluşturan cinayet, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede çözüme kavuşturulurken, şüpheli Ş.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Szka788304 Szka788304:
    idam 4 0 Yanıtla
