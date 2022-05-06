Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı

06.05.2022 14:57
Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı

Konya Büyükşehir Belediyesince Mavi Tünel çıkışında yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan Mavi Hidroelektrik Santrali, 2021 yılından bu yana 2 milyon kilovat saat enerji üreterek Türkiye'nin enerji dağıtım hatlarına katkı sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesince Mavi Tünel çıkışında yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan Mavi Hidroelektrik Santrali, 2021 yılından bu yana 2 milyon kilovat saat enerji üreterek Türkiye'nin enerji dağıtım hatlarına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Konya Ovası Projesi kapsamında Mavi Tünel çıkışında inşa edilen Mavi Hidroelektrik Santrali, yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı sağlıyor.

Toplam 25 bin konutluk bir yerleşim yerinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki santralde inceleme yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan santralde günlük 250 megavat saat enerji üretildiğini kaydetti.

Demir, "Suyumuzun varlığına göre bu enerji üretimini devam ettirmiş olacağız. HES, 2021 yılının son aylarında devreye alınmıştı. Kurulduğundan bugüne kadar da 2 milyon kilovatsaat enerji üretip ülkemizin enerji dağıtım hatlarına katkı sağlamış oldu. Bu tür enerjilerin önemi bugün daha çok ortaya çıkmakta. Yerli ve milli enerjilerin üretilmesine ihtiyaç var. Bizim bu tesisimiz de buna katkı olsun diye toplam kapasitesi 25 megavat olarak tamamlandı. Fakat su seviyesinden dolayı şu anda yarıya yakın kısmını ancak çalıştırabiliyoruz. Barajlarımızdaki seviyeler, yağmurlar, suyun varlığına göre de bu miktarın artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi HES Projesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Konya Ovası Projesi'nin bir parçası olduğunu belirten Demir, "DSİ ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapımı tamamlanmış olup, işletmesi yine Genel Müdürlüğümüzce devam ettirilmektedir. Burada enerji üretimi tam kapasite çalıştığı zaman 25 bin konutluk bir yerleşim yerinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek durumda." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Okçuluk: Avrupa Grand Prix Okçuluk: Avrupa Grand Prix 23 Yaş Altı Milli Güreşçiler Bulgaristan'da turnuvaya katılacak 23 Yaş Altı Milli Güreşçiler Bulgaristan'da turnuvaya katılacak Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2) Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2)

Mavi Tünel, Enerji, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement