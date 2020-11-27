MEB ve İSO'dan iş gücü piyasasının talebine yönelik kaynakçılık eğitiminde atılım - Son Dakika

MEB ve İSO'dan iş gücü piyasasının talebine yönelik kaynakçılık eğitiminde atılım

27.11.2020 09:05
MEB ve İSO'dan iş gücü piyasasının talebine yönelik kaynakçılık eğitiminde atılım, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde sanayinin ihtiyacı olan kaynakçıların eğitimi için 5 mükemmeliyet merkezi kurma kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde sanayinin ihtiyacı olan kaynakçıların eğitimi için 5 mükemmeliyet merkezi kurma kararı alındı.

Son iki yılda mesleki eğitimde çok boyutlu adımlar atarak önemli bir dönüşüm sağlayan MEB, buna bir yenisini daha ekledi.

Milli Eğitim Bakan Yarımcısı Mahmut Özer başkanlığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Fatih Leblebici ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda, kaynakçılık eğitimindeki sorunlar ve istihdamda yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında İstanbul'da kaynakçılık mesleki eğitimi üzerine 5 mükemmeliyet merkezi kurulması kararı alındı. MEB, kaynakçılık mükemmeliyet merkezlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 10 milyon lira ödenek desteği sağladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Son iki yılda mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çok önemli mesafe alındığını dile getiren Özer; otomotiv, denizcilik, ulaşım, enerji, uçak ve havacılık ve savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda kaynakçılığın çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynakçılığı tercih eden liseliye burs, mezuna iş imkanı

İyi bir eğitime sahip insan kaynağının ürün ve üretim kalitesini artıracağını bunun da ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını dile getiren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelinen noktada mesleki eğitimde tematik alanlarda açılımlar yapmak için yeni bir adım attık. Bu bağlamda ilk adım olarak kaynakçılık alanını seçtik. Kaynakçılık alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte iş dünyamızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimiz ile ilgili İstanbul Sanayi Odamızla çok verimli bir toplantı yaptık. İstanbul'da kaynakçılık alanında iş gücü piyasasında sorunu çözecek ve kaynakçılık alanında teknolojik gelişimleri göz önüne alan altyapısı güçlü 5 mükemmeliyet merkezi kurma kararı aldık. Seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kuracağımız mükemmeliyet merkezleri kaynakçılığın tüm alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip olacak.

Bu kapsamda 10 milyon lira ödenek tahsisini hemen yaptık. Kısa sürede altyapıyı mükemmel hale getireceğiz. Burada görevli tüm öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri İSO desteği ile süreklilik kazanacak. Ayrıca müfredatı da birlikte güncelleyeceğiz. İSO ayrıca öğrencilerin bu alanı tercih etmesi durumunda öğrencilere burs verecek ve mezunların istihdamında da öncelik sağlayacak."

Özel, mükemmeliyet merkezleri sayesinde Türkiye'nin kaynakçılık alanında ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Atılan yeni adımın hayırlı olmasını temenni eden Özer, sürece verdikleri destekler için İSO'nun Başkan ve yetkilileri ile sektör temsilcilerine şükranlarını sundu.

İSO Başkanı Bahçıvan'dan değerlendirme

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da MEB ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek ve iş gücü piyasasının insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere MEB ile çok başarılı bir iş birliği içerisinde olduklarını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Kaynakçılık alanında insan kaynağını istenen düzeyde karşılama noktasında üyelerimizden gelen talepleri Bakanlığımız ile değerlendirme imkanı bulduk. Tüm temsilcilerimiz yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Çözüme yönelik atılacak adımları da toplantıda birlikte belirledik. Bakanlığımız ile kaynakçılık alanında kurulacak 5 mükemmeliyet merkezi ile bu konudaki sorunların çözümüne yönelik önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. İSO olarak tüm imkanlarımızla belirlenen mükemmeliyet merkezlerimizi destekleyeceğiz. Atılan bu yeni adımla MEB ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşımış ve tematik iş birliğinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Kısa sürede de önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, Bakanlık yetkililerine, meslek komitesi temsilcilerimize ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum."

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Milli, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB ve İSO'dan iş gücü piyasasının talebine yönelik kaynakçılık eğitiminde atılım - Son Dakika


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