MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak - Son Dakika
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MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak

15.05.2022 14:40
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası yeni bir adım daha atarak, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladı.

Her ay yayımlanan bu kaynaklarla LGS ve YKS'ye yönelik hazırlanan yardımcı kaynak setleri aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, yardımcı kaynak meselesinin uzun yıllardır çözülemediğini vurgulayarak, şimdi bu kaynakların 2'den 12'ye kadarki sınıf düzeyleri için hazırlandığını dile getirdi.

Yardımcı kaynakları hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunduklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz. 2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız."

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak - Son Dakika


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