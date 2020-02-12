Meclis Başkanı Yıldız:

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Başkan Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün can Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümünü kutluyor olmanın engin mutluluğunu haklı onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Kurtuluş yıl dönümümüz kutlu olsun.



Önce vatan diyerek toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duran aziz şehitlerimizin, serden geçitlerin, bu azim ve kararlılığı 102 yıl önceki dik duruşu bugüne ve geleceğe taşımaya yaşamaya ve yaşatmaya ihtiyacımız vardır. Bağımsızlığımızı sürdürmek başı dik alnı açık insanlar olarak huzur içinde yaşamak şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla ayakta durabilmek, ecdadımızın 102 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Şanlı bayrağımızın, yurdumuzun üstünde ebediyen dalgalanması şehadetleri dinin temeli olan ezanların Anadolu'nun semalarında inlemesi, kurtuluş savaşındaki milli, manevi, ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır. Bu millet geçmişte olduğu gibi bundan sonrada acılarını birlikte paylaşarak azaltacak, mutluluklarını ve sevinçlerini beraber yaşayarak çoğaltacak mutlu müreffeh ve büyük Türkiye paydasında birleşerek büyümeye devam edecektir. Bu toprakları bize vatan kılan ölümsüz şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla ve şükranla eğiliyorum. Ruhları şad olsun." - ERZİNCAN