Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir 6 Puan Farkla Liderliğini Sürdürdü

Medipol Başakşehir 6 Puan Farkla Liderliğini Sürdürdü

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu haftayı da en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde lider tamamladı.

Medipol Başakşehir 6 Puan Farkla Liderliğini Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu haftayı da en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde lider tamamladı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertli ekip puanını 41'e yükseltti.

Bu sezon 8. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Visca'nın 8. golü

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bu sezon ligdeki 8. golünü Kasımpaşa'ya attı.

İlk yarının son anlarında takımını öne geçiren golü atan Visca, son 3 lig maçında 3. golünü kaydetti. Visca, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da birer kez gol sevinci yaşamıştı.

Elia ilk golünü Kasımpaşa'ya attı

Turuncu-lacivertli takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia, bu sezonki ilk gol sevincini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Elia, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

Elia, geçen sezon ligde 5 kez fileleri havalandırmıştı.

Son 5 maçta 4. yenilgi

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa, ligde oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a yenilen Kasımpaşa, 4-1'lik Beşiktaş galibiyetinden sonra oynadığı Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarını da kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Galatasaray, Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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