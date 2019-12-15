Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Medipol Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.


Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.


UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya),

Wolverhampton (İngiltere)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli futbolcu Zeki Çelik: Beni herkes gurbetçi sanıyor
F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada

Son Dakika Haberleri
17:20 Sakaryasporlu futbolculara maç öncesi 500 bin liralık prim dopingi - Son Dakika Spor
17:18 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
17:16 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
17:14 Darüşşafaka Tekfen: 84-78 - Son Dakika Spor
17:12 Bülent Uygun: "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu" - Son Dakika Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]