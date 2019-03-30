Mehmet Kocadon Atılan İftiralara Karışı Belgelerle Konuştu

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, son 5 yılda Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyesi arasında yaşanan süreci basın toplantısı ile değerlendirdi.

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, son 5 yılda Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyesi arasında yaşanan süreci basın toplantısı ile değerlendirdi.



Kocadon, "Kendi beceriksizliklerinin bedelini, bir ilçe belediye başkanına ödetmeye kalkmasınlar. Ev ev gezip Kocadon yatırımları engelledi diyorlar. Buyurun arkadaşlar hepsi burada, kanıtları ve belgeleriyle. Herhalde çıkıp bir cevap verirler. Engellediğime dair belgeleri varsa da buyurup sunsunlar bakalım!" diye konuştu.



Ortakent Yahşi'de düzenlediği basın toplantısında Bodrumlu basın mensuplarıyla bir araya gelen Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, basına belgeler sunarak, kendisi hakkında yapılan asılsız iddialara açıklık getirdi. Halkın ve kamuoyunun takdirine sundu.



Mehmet Kocadon, "Geçenlerde bir siyasi partimizin ofis açılışında Denizli'den gelen bir hanımefendi benim hakkımda bilip bilmeden atıp tuttu. Tabi bu atıp tutmaların hiçbirinin aslı astarı yok ama onlar da kendilerine göre bir yol çizmişler ve özellikle Muğla'da seçimi kaybedeceklerini de anlayınca, Bodrum'da da hep bir ağızdan şunu söylüyorlar; 'biz Bodrum'a çok yatırım yapacaktık ama Kocadon bizi engelledi'. Arkadaşlar ben büyükşehir yasası olunca değerli büyüğüm Osman Gürün'e, benim hazırlayıp da yapmam gereken fakat büyükşehir yasası ile kendilerine geçen özellikle otogar, katı atık, arıtma tesisi ile ilgili bilgiler vermiştim belgeler götürmüştüm. Bugün 74 milyona mal olacak otogarın, mal sahipleri ile ne şekilde anlaşma yapıldığını ve orada sponsorluk eşliğinde bir otogarın yapılacağını ve projelerini kendisine gösterdim görsel olarak. Ama takdir hakkını hepinizin bildiği gibi kamulaştırarak ve beş yıl gecikmeli olarak kullandı. Demek ki benim burada bir geciktirmem ya da engellemem söz konusu değil. İkinci olay ise katı atık la ilgili. Hepiniz bu süreçlere tanıksınız. Bu katı atık projesi, özellikle Avrupa Birliğinden alınan fonlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan anlaşmalar sözleşmeler ile oldu. Çünkü bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arkadaşlar hiçbir izin alınmamış yere imza atmaz. Arkadaşlarımız belgeleri de hatta şimdi size dağıttılar. Burada gördüğünüz Çevre ve Şehirciliğin göndermiş olduğu uyarı yazısını büyükşehir hiç dikkate almadı ve kendilerini uyarmamıza rağmen özellikle ben burada Milas belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu kredilerin hepsi Bodrum Belediyeler Birliği adına çıkmıştır fakat belediyelerin kapanmasıyla birlik düşecekti. Bense Milas belediye başkanımıza rica ettim, birliğe üye olur musun diye. Kendisi de hemen meclis kararını alıp üye oldu. 2014'te sayın büyüğüm Osman Gürün'e bunları götürürken, birliğin devam ettiğini, isterseniz Bodrum Belediyesi üzerinden bu projeyi devam ettirebileceğimizi söyledim. O da kendi birlikleri ile bu işi yapacağını söyleyince maalesef bugünkü süreçleri yaşadık. Özellikle burada 2014 yılında kendisine gönderilen yazıda, tahsis süresinin biteceğini bir an önce hızlı şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyip uyarmamıza rağmen maalesef hiçbir girişimde bulunmadılar. Bu alanın tahsis süreci de bittiği için düştü. Dolayısıyla beceriksizliklerinin ve geç kalmış olmalarının bedelini, birilerini ödetmeye kalkmasınlar!" dedi.



Gün gün evrakları da açıklayan Kocadon şunları söyledi; "Biz arıtma testi yapacaktık Bodrum'da diyorlar. Peki, bunu Kocadon nasıl engelledi? Bakın arkadaşlar. Sizin de önünüzde var, göstereyim. İşte büyükşehrin bize müracaatı. Yer istiyor Bodrum Belediyesinden arıtma tesisi yapmak için. Mesela 'biz Turgutreis arıtma tesisi yapacaktık ama Mehmet Kocadon bizi engelledi' diyor. Turgutreis'e arıtma tesisi yapmak için tapu devri yapılmıştır diyor evrakta. Tarih de 25.11.2014. arkadaşlar düşünebiliyor musun bize 02.09.2014'te tarih ile müracaat ediyorlar Turgutreis arıtması yeri için, biz de kendilerine 11. ayda bu yeri tahsis ediyoruz, veriyoruz, tapu devri yapıyor Bodrum belediyesi. Nasıl engellemedir bu sayın basın? Bundan sonraki iş zaten büyük şehrin işiydi. Bodrum Belediyesinin işi değildi! Bunun yanında diğer arıtma tesisi ise Gündoğan'da. En büyük problem biliyorsunuz. Bize müracaat tarihleri 2016 ve biz 2017'de tapu devrini yapmışız. Bunun yanında arıtma tesisi için Göl Mahallesi'nde bize 2014'te müracaat etmişler meclis kararı almışız. 2016 yılında tapu devri olmuştur. Yani göreceğiniz gibi büyük yatırımların hepsinin olabilmesi için elimizden geleni yapmışız Bodrum Belediyesi olarak. Burada önemli olan bir şey var ki mobil katı atık. Bize 2017'nin 9. ayında müracaat ediyorlar, 2017'nin 11. ayında kendilerine hissemizi vermişiz Bodrum Belediyesi olarak. Şimdi ben bu yatırımları nasıl engellemişim soruyorum Bodrum Belediyesi olarak. Anlayamıyorum! Yani bir beceriksizliğinin bedelini bir belediye başkanına yüklemenin ne anlamı var? Ev ev gezip şu anda, Kocadon yatırımları engelledi diyorlar! Buyurun arkadaşlar hepsi burada kanıtıyla belgesiyle. Herhalde çıkar bir cevap verirler. Onun için ben gelip o konuşmayı yapan Denizli Milletvekili Sayın Genel Başkan Yardımcısına diyorum ki, önce bir şeylerin aslını öğrensin, ondan sonra gelip Kocadon bütün yatırımları engelledi desin. Ben hiçbir yatırımı engellemedim. Elimden geldiğince kendilerine yardımcı oldum ama maalesef kibirleri ve büyüklükleri bir ilçe belediye başkanının hazırlamış olduğu sponsorlar ile yapılacak olan otogarı, Avrupa Birliğinden fon ile yapılacak olan katı atık tesisini maalesef becerememişlerdir. Bizi küçük gördükleri için ve bugün de bunların bedelini bir ilçe belediyesine yüklemeye çalışmaktadırlar. Bütün Bodrum halkına, kamuoyuna lütfen iyi anlatın. Bodrum halkı da takdirini kimden yana kullanacağını bir defa daha iyi düşünsün. Muğla'da bir değişim olacak, o değişimin de adresi Mehmet Kocadon ve Demokrat Parti'dir.



Başkan Kocadon adaylıktan çekilecek söylentileri olduğunu soran gazeteciye, "Zaman zaman hepinizin kulağına geliyor, benim hakkımda çok söylemler çıkıyor ve özellikle de seçimlerden çekileceğim konuşuluyor ama konuşsunlar hiç önemli değil. ve sözde seçimlerden çekilecek bir adamın da maalesef billboardlarına itiraz ediliyor, seçime gitmesine itiraz ediliyor. Hatta yolda dolaşan tırlarımıza dahi itiraz ediliyor. Demek ki arkadaşlar artık Mehmet Kocadon'un ayak sesleri bir yerlerde duyulmaya başladı ki, korkular da başladı ki itiraz ediliyor. Resimlerimi kaldırtıyorlar. Bu söylentiler daha çok olur. Niye olur? Çünkü güçlüyseniz size saldırırlar, kim güçlüyse ona saldırırlar. Şu anda Muğla'da güçlü olan Mehmet Kocadon olduğu için adaylıktan çekilecek lafları da olur, birinin adına çekilecek lafları da olur. Bunlar bu işin tuzu biberi seçim atmosferinde. Böyle bir şey asla olmaz arkadaşlar çünkü Mehmet Kocadon, büyük bir mücadele verdi, inanarak mücadele etti ve inananlar asla kaybetmez. Göreceksiniz ki bu seçimin galibi de Mehmet Kocadon ve ekibi olacaktır. Demokrat Parti olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'de yeni bir siyasi oluşumunun da Muğla'dan başlangıcı olacaktır. Bu çok önemli! Bakın arkadaşlar, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet olma özelliğini yitirmiştir ve Anadolu'dan çekile çekile hepinizin bildiği gibi şu aralar kıyılar dediğimiz demokrat insanların yaşadığı bölgeye kadar çekilip gelmiştir. ve bugüne kadar demokrat insanlar, merkez sağda kendilerine yakın bir parti bulamadıkları için oylarını Cumhuriyet Halk Partisi için değerlendiriyorlardı ama Muğla bölgemizin -hepinizin bildiği gibi- tabanı demokrat partidir. Muğla sosyal demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Şimdi bu birleştirici güç olan Demokrat Parti, Türkiye'nin çimentosu olarak tekrar bir meşale olacaktır. Göreceksiniz bugüne kadar ödünç verdiğimiz oylar, bu seçimde Muğla'da gerçek sahibine verilecektir. Demokrat Partinin Muğla'dan bir çıkış yakalayarak Türkiye'de yeni bir siyaset atmosferi yaratacağına inanıyorum" dedi. - MUĞLA

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