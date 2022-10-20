Mehmet Muş: "Çekya, Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Sürecinde Önemli Ortaklarımızdan Birisi Olmuştur"

HABER: MELİS YILDIRIM KAMERA: FURKAN ERDEM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye- Çek Cumhuriyeti İş Forumu'nda; "AB dönem başkanlığını yürüten Çekya, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başarılmasına yönelik çalışmalarımızda önemli ortaklarımızdan birisi olmuştur" dedi. Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ise, transit kotasıyla ilgili "Verilen izin belgelerinin sayısı ülke genelindeki ana otoyolun yeniden yapım aşamasında olduğu için trafiğin azaltılması gerekmişti. Çekya olarak AB üyesi olmayanlara izin belgelerini vermeyi durdurduk" diye konuştu.

Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela'nın açılış konuşmalarıyla bugün TOBB'da yapıldı. Sikela şöyle konuştu:

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ZİYARETİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUM"

"Son 5 yılda bizler sürekli olarak Türkiye'den Çekya'ya ihracatta artış olduğunu gördük. İkili ticaret hacmimiz neredeyse 4 milyar euroya ulaştı. Euro istatistiklerinden dolayı rakamlardan farklı olabilir. Umuyorum ki bu rakamların mutabakatını sağlayabileceğiz. 2022 rakamlarının gelişmekte olduğunu teyit ettik.

Çek Cumhuriyeti AB Başkanlığı'nı yapıyor. Dönem başkanlığı sürecinde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ukrayna'daki Rus saldırganlığı ve küresel dünya pazarındaki artan enerji fiyatları ile bağlantılı olarak zor bir durumdayız. Bugün Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek için ziyaretimi gerçekleştirmiş bulunuyorum.

Sözlerime son vermeden hemen önce Türkiye'den Çekya'ya transit kotasının arttırılmasına ilişkin yanıt vermek istiyorum. Biz küçük bir taşımacılığa sahibiz. Bu önemli sorunlardan bir tanesi. Verilen izin belgelerinin sayısı ülke genelindeki ana otoyolun yeniden yapım aşamasında olduğu için trafiğin azaltılması gerekmişti. Çekya olarak AB üyesi olmayanlara izin belgelerini vermeyi durdurduk. Günde yaklaşık 50 bin tır geçiyor."

MUŞ: ÇEKYA, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ SÜRECİNDE ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN BİRİSİ OLMUŞTUR

Sikela'nın ardından konuşan Muş, şunları kaydetti:

"Çekya hem ikili ilişkilerimiz hem de Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi çok taraflı platformdaki iş birliğimiz açısından çok önem verdiğimiz dost ve müttefik bir ülkedir. Özellikle AB dönem başkanlığını yürüten Çekya, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başarılmasına yönelik çalışmalarımızda önemli ortaklarımızdan birisi olmuştur.

Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişki, sizlerin de yoğun gayretiniz sayesinde ekonomik alanda da kendisini göstermektedir. Küresel değer zincirlerinde ortaya çıkan ve bölgesel yansımaları olan bir dönüşümün içinden geçmekte olduğumuz yadsınamaz bir gerçektir.

"2021 YILINDA TİCARET HACMİMİZ 4,3 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

2021 yılındaki ticaret hacmimiz bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olup, 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaretimizdeki bu artış ivmesiyle birlikte bu yılsonunda 5 milyar dolara ulaşacağımıza ilişkin inancımız tamdır. İkili ticaretimizde yatırım ilişkilerinde yakaladığımız bu momentum iki gerçeği açığa çıkarmaktadır.

Birincisi pandemi ve jeopolitik risklerin yoğun olduğu belirsizlik ortamında Çek şirketleri Türk firmalarının kalitesine olan güvenini korumuştur. İkinci olarak ise, ülkemiz ticareti güvenilir limanlardan biri olma konumunu bir kez daha perçinlemiş durumdadır.

Sizlerin de bildiği gibi, ülkemizin yatırım alanında son 20 yılda gösterdiği performansa benzer şekilde Çekya da yatırımlar alanında önemli bir destinasyon olmuştur.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi için en önemli görev özel sektöre düşmekte. Bizler yatırımcılarımızın ve iş insanlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kapımız bu anlamda kurulacak her iş birliğine, Çekyalı dostlarımıza ve muhataplarımıza açık olacaktır.

Buradan sonra Sayın Bakan Sikela ile ikili ilişkilerimizi ele almak ve JETCO kapsamında diğer ekonomik ve teknik iş birliği meselelerini görüşmek üzere toplantılar gerçekleştireceğiz. Öncelikle Ankara Sanayi Odası ve Çek Enerji Sanayi Ortaklığı arasında nükleer enerji alanında iş birliği hedefleyen bir mutabakat zaptı imzasına şahitlik edeceğiz."