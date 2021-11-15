İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Irak'ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ölüm haberini alan Şanlıurfa'daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.
Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.
1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor - Son Dakika