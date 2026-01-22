Meksika, Küba'ya Petrol Göndermeye Devam Edecek - Son Dakika
Meksika, Küba'ya Petrol Göndermeye Devam Edecek

22.01.2026 11:29
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba'ya petrol sevkiyatının süreceğini açıkladı.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD ablukası ve Venezuela'dan gelen enerji arzının kesintiye uğraması nedeniyle zorlanan Küba'ya desteklerinin süreceğini, petrol sevkiyatına devam edeceklerini bildirdi.

Küba'ya hem petrol hem de insani yardım sağlama konusunda her zaman istekli olduklarını vurgulayan Sheinbaum, zor şartlar altında mücadele eden Küba halkıyla kurdukları bağa dikkat çekti. Sheinbaum, Meksika'nın komşu ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunabilecek her türlü adımda yer alacağını ifade etti.

Meksika dış politikasının 'kardeşlik' temeline dayandığını anımsatan Sheinbaum, gönderilen petrol miktarının toplam üretimlerine kıyasla oldukça sembolik bir düzeyde kaldığını belirtti. Bu adımın Meksika halkının aleyhine bir durum oluşturmadığını savunan Sheinbaum, sevkiyatın tamamen dayanışma ruhuyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
