Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar - Son Dakika
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Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

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Şarkıcı Melek Mosso, Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ı ailesiyle tanıştırdığını açıkladı. Babasıyla sevgilisinin iyi anlaştığını söyleyen Mosso, birlikte Pamukkale ve Göcek’i gezdiklerini de anlattı.

Şarkıcı  Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ı ailesiyle bir araya getirdi. Kıbrıs’ta konser vermeden önce soruları yanıtlayan şarkıcı, sevgilisinin annesiyle daha önce tanıştığını, bu kez babasıyla da görüştüğünü söyledi. Mosso, “Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar” dedi. 

SEVGİLİSİNE PAMUKKALE’Yİ GEZDİRDİ

Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ı Göcek ve Pamukkale’ye götürdüğünü belirten Mosso, sevgilisinin Pamukkale’den etkilendiğini anlattı. Şarkıcı, “Pamukkale’yi görünce büyülendi. Denizli’yi zaten çok seviyorum; yeşil ve huzurlu bir yer” ifadelerini kullandı. Iglesias’ın da kendisine, “Burası dururken İstanbul’da neden yaşıyoruz?” diye sorduğunu aktardı. 

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE NAZAR ÖNLEMİ

Nazara inandığını söyleyen Mosso, sahne öncesinde kulağının arkasına kara sürdüğünü ve dua ettiğini belirtti. Şarkıcı, “Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur, ben de sahneye çıkmadan önce dua ederim” dedi.

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    Yorumlar (3)

  • altay atabey altay atabey:
    Ana örtülü, baba bıyıklı, BABASIYLA SEVGİLİSİ ÇOK GÜZEL ANLAŞMIŞLAR!!! Para için mal mülk için din, ahlak nasıl satılır hepsini bırakın Türk örf ü nasıl satılır yaşarken öğrenin. Vay anasını babasıyla sevgilisi anlaşmışlar... 9 0 Yanıtla
  • Hüseyin ADATEPE Hüseyin ADATEPE:
    Bu arkadaşı Çok üzülerek eleştiriyorum, anadoluda herhangi bir pavyonda veya gazinoda çalışmış olsaydı, bu anne baba bu kız çocuğunu evlatlıktan Red eder veya aile meclisi ölüm fermanını verirdi, fakat paranın miktarı ahlakın önüne geçmiş ne kadar üzücü bir durum,Allah bizi ıslah etsin 4 0 Yanıtla
  • UD UD:
    sünnetsiz istedi cani galiba 0 0 Yanıtla
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