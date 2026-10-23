Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

Şarkıcı Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ı ailesiyle bir araya getirdi. Kıbrıs’ta konser vermeden önce soruları yanıtlayan şarkıcı, sevgilisinin annesiyle daha önce tanıştığını, bu kez babasıyla da görüştüğünü söyledi. Mosso, “Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar” dedi.

SEVGİLİSİNE PAMUKKALE’Yİ GEZDİRDİ

Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ı Göcek ve Pamukkale’ye götürdüğünü belirten Mosso, sevgilisinin Pamukkale’den etkilendiğini anlattı. Şarkıcı, “Pamukkale’yi görünce büyülendi. Denizli’yi zaten çok seviyorum; yeşil ve huzurlu bir yer” ifadelerini kullandı. Iglesias’ın da kendisine, “Burası dururken İstanbul’da neden yaşıyoruz?” diye sorduğunu aktardı.

SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE NAZAR ÖNLEMİ

Nazara inandığını söyleyen Mosso, sahne öncesinde kulağının arkasına kara sürdüğünü ve dua ettiğini belirtti. Şarkıcı, “Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur, ben de sahneye çıkmadan önce dua ederim” dedi.