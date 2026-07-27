Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Kırmızı, iddialı sahne kostümüyle konsere çıkan Mosso, seslendirdiği sevilen şarkılarla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

DANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Mosso, dans performansı ve enerjik sahne şovuyla dikkat çekti. Hareketli şarkılarda dansçılarıyla uyumlu bir performans sergileyen sanatçı, zaman zaman sahnenin önüne gelerek izleyicilerle de etkileşim kurdu.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI

Sahne boyunca seyircinin alkışları eşliğinde performansını sürdüren Melek Mosso, güçlü vokali ve dinamik sahne enerjisiyle konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.