Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürü Halil Gözeller, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Makamında Gözeller ile kısım amiri Ergün Tut'u ağırlayan Palancıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Serbest Bölge'nin Kayseri için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye yatırım yapmak isteyenleri Serbest Bölge'ye çekeceğiz. Serbest Bölgeleri Türkiye'nin ve ilimizin dünyaya açılan kapısı olarak düşünebiliriz. Kayseri ihracatının yüzde 22'si şu anda Serbest Bölge'den yapılıyor. Kayseri'nin ihracatından bahsediyorsak özellikle bu arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Gümrüklerde yapılan her türlü iş ve işlemler hem sınır güvenliğine hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor."

Melikgazi wushu takımı birincilikle döndü

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Zaferi Kupası Wushu Müsabakası'nda minik yıldızlar ve gençler kategorisinde Melikgazi Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, 13 kulübü geride bırakarak birinci olan sporcuları tebrik etti.

45 sporcu ile müsabakalara katıldıklarını belirten Palancıoğlu, "38 sporcu birinci, 4 sporcumuz ikinci, 2 sporcumuz da üçüncü oldu. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen wushu turnuvasında minik sporcularımız ataları olan şehitlerimizi andılar hem de ileriki maçları için güzel bir deneyim kazandılar. Yine 26- 27 Mart günü yapılan Çanakkale Zaferi Kupası'na gençler kategorisine 16 sporcu ile katılan wushu takımımız ise müsabakada ikinci kez birincilik aldı. Sporcularımın özverili, disiplinli ve bir o kadar zorlu antrenmanlar sonucunda böyle bir başarı elde etmeleri kulübümüz adına gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Talas'ta Kütüphane Haftası etkinliği

Talas Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede 4 gün sürecek etkinliklerin açılış programında her yaştan en çok kitap okuyan kitapseverlere ödüller verildi.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Türk ve batı müziğine ait parçalardan oluşan müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği programda ayrıca dünyadan ve Türkiye'den kütüphane fotoğraflarının yer aldığı sergi de gezildi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ve Talas Müftüsü Bünyamin Turgut ile çok sayıda öğrenci ve kitapseverin katıldığı programda Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kitap ve bilgi üzerine konuştu.

ERÜ'de çalıştay

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesince "Herbisitlere Tolerant Kültür Bitkileri Çalıştayı" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Işık'ın "Imıdazolinone Herbisitlere Toleranslı (Clear Field) Nohut Çeşitlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, ERÜ Ziraat Fakültesi ile Türkiye Herboloji Derneği işbirliğiyle kentteki bir otelde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, tarımın her zaman öncelikli konu olduğunu, yaşanan gelişmelerin bunu açıkça gösterdiğini ifade etti.